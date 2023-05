IAB NewFronts 2023: Snapchat annuncia nuovi strumenti per gli inserzionisti

Ad Aprile Snap Inc ha tenuto la kermesse Snap Summit Partner 2023 nel corso della quale ha ufficializzato diverse novità, tra cui alcune per creators, fotocamera, musica, e shopping. A tali novità se ne sono appena aggiunte altre.

Nel martedì da poco conclusosi, 2 Maggio, si è aperto l’evento IAB NewFronts volto a far incontrare partnership preziose tra i vari marchi e i diversi fornitori digitali nativi. La circostanza si è rivelata propizia per parlare di alcune novità. L’ex responsabile pubblicitario di Microsoft, Rob Wilk, ora a capo di Snapchat per le Americhe, ha riferito di un test in cui il My AI bot proprietario della piattaforma elargisce link sponsorizzati nelle conversazioni private degli utenti. Ciò avviene quando gli utenti chiedono consigli ad esempio su viaggi e cibo.

In quel caso, il My AI bot risponderà consigliando il link sponsorizzato di un hotel o di un ristorante, con le conversazioni degli utenti col bot che verranno usati anche per migliorare l’elargizione dei consigli di video e pubblicità nelle altre aree dell’applicazioni.

Nel corso della sua partecipazione a NewFronts, Snapchat ha riferito di star lanciando un mercato (market) in cui i marchi potranno incontrare i creators su Snapchat. Inoltre, è stato riferito che gli annunci pubblicitari destinati ai Spotlight, i video corti creativi fruiti mensilmente da 350 milioni di Snapchatter, con un tempo di visione che nel primo trimestre 2023 è cresciuto del 170% rispetto all’anno scorso, saranno aperti globalmente agli inserzionisti, i quali potranno gestirli nell’hub Snapchat Ads Manager, per moderarli prima che raggiungano il grande pubblico, in modo da evitare fenomeni di disinformazione, visto che poi “gli annunci Spotlight saranno inseriti automaticamente all’interno dei contenuti Spotlight“.

Snapchat ha riferito anche che gli inserzionisti (tra cui Warner Brothers e Louis Vuitton) potranno piazzare nelle Storie degli amici annunci pubblicitari di tipo “First Story”, un qualcosa di simile agli annunci di 6 secondi non skippabili noti come First Commercial.