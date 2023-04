Snapchat: novità per creators, fotocamera, musica, shopping e non solo

Al Partner Summit di Snap di quest’anno sono davvero tantissime le novità messe in campo da parte di Snapchat che, ovviamente, non ha mancato di fornire diverse statistiche sul suo stato di salute, buono visto che si sono raggiunti i 750 milioni di utenti attivi (MAU), si sono superati i 350 milioni di utenti attivi mensili, e in questo primo trimestre dell’anno – rispetto allo stesso periodo dello scorso anno – il tempo passato a guardare video Spotlight è cresciuto del 170%.

Passando alle novità annunciate, il chatbot smart My AI, lanciato a Febbraio, e di recente attrezzato per rispettare le linee guida della comunità, integrando anche un sistema di moderazione e tra poco pure funzioni di parental control, ora, divenuto globale, può essere personalizzato con un nome e un Bitmoji, ma non solo. My AI può essere aggiunto a chat di gruppo ove, digitando @MyAI, gli si può inviare una domanda da tutto il gruppo. Si possono anche inviare snap a My AI ottenendo le risposte in chat e non manca la facoltà di ottenere suggerimenti su Lens e luoghi sulle Snap Maps. In più, gli abbonati a Snapchat Plus (oltre 3 milioni di iscritti) possono ricevere snap da My AI.

Tra le altre novità, arrivano le Calling Lens e quindi si potrà apparire virtualmente accanto al proprio amico, in futuro giocandoci anche. I Bitmoji, ormai oltre 1,7 miliardi, sono destinati a un maggior realismo. Le mappe Snap Maps diventano 3D, guadagnano la funzione per trovare i luoghi più popolari la sera prima e consentono di condividere la posizione per più tempo. Arrivano nuove Storie condivise, come After Dark e le Storie della Community sono state estese ad altre scuole.

In ambito musicale, Snapchat collaborerà con Live Nation per portare i concerti dal vivo in realtà aumentata sulla piattaforma e in tal modo sarà possibile partecipare a 16 famosi concerti musicali, tra cui il Lollapalooza. Collaborando con DJ Kygo ci saranno esperienza AR in alcuni dei suoi concerti estivi mentre grazie a Disguise si potranno vedere immagini AR durante eventi dal vivo e interagire con la produzione sul panco mediante Disguise RenderStream.

In merito allo shopping arriva la Shopping Suite. Quest’ultima offre alle aziende un Enterprise Manager per la gestione dei cataloghi 3D e la possibilità di mettere a disposizione un team di supporto (Hands-on Integration Services). Soprattutto, è possibile vedere gli oggetti da tutte le angolazioni (3D Viewer), provare vestiti e accessori in tempo reale (AR Try-On), provarsi i vestiti davanti a schermi / specchi virtuali (AR Mirror) e trovare la taglia giusta grazie ai consigli AI (Fit Finder). Coca Cola, invece, si occuperà di rendere in realtà aumentata i suoi distributori automatici potendoci interagire coi gesti delle mani.

In merito alla fotocamera, i Ricordi sono arricchiti con la realtà aumentata, mentre gli scatti recenti assieme alle Lens saranno scorribili in un carosello orizzontale in basso. Ancora le Lenti saranno suggerite in base al contesto di un video o di una foto: non mancheranno le Lenti ottenute con l’intelligenza artificiale generativa: ad esempio Cosmic Lens permetterà di trasformare in una scena animata di fantascienza utenti e il mondo attorno a loro.

Per i creators arrivano diverse novità. Gli snapchatters adulti potranno condividere una Storia pubblica con un solo tocco. Sarà possibile pianificare la pubblicazione dei post nelle Storie. I contenuti creati, più facili da trovare via Storie e Spotlight, appariranno anche in altre aree dell’app, come nelle Snap Maps. Soprattutto, per chi ha 50.000 follower, 25 milioni di visualizzazioni Snap mensili e condiviso 10 Storie al mese, vi sarà la compartecipazione delle entrate per gli annunci inseriti nelle Storie.