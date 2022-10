Google Messaggi: in test nuovi indicatori di stato per i messaggi e la crittografia nelle chat di gruppo

Ascolta questo articolo

La nota applicazione di messaggistica istantanea Google Messaggi, basata sul protocollo RCS (Rich Communication Service, non supportato da iMessage di Apple che ne usa uno proprietario), ha avviato due importanti test, di cui uno afferente allo stato dei messaggi e uno per la crittografia end-to-end nelle chat di gruppo.

La prima novità relativa a Google Messaggi riguarda gli indicatori che rappresentano lo stato dei messaggi (inviato, consegnato e letto). Secondo alcune testimonianze, è in corso un test, per ora non molto diffuso, che rappresenta un restyling di questi indicatori: nello specifico, nelle chat individuali si sta rappresentando con un segno di spunta lo stato di inviato, con due segni di spunta lo stato di consegnato, e con due segni di spunta riempiti (filled) lo stato di letto, all’insegna – in questi ultimi due casi, come concorda anche 9to5google – di una potenziale confusione tra gli utenti che, a oggi, sotto i messaggi, più che a simboli sono abituati a vedere “semplici parole per trasmettere le informazioni“.

Il test sta proseguendo anche col coinvolgimento delle chat di gruppo. In questo caso, un segno di spunta evidenzia sempre i messaggi inviati, due segni di spunta quelli consegnati, mentre per quelli letti le cose cambiano a seconda che a leggerli sia un utente in particolare (“Visto da [x]”) o tutti (“Letto da tutti”).

Passando alla seconda novità, è bene ricordare come dal 2020 Google Messaggi supporti la crittografia da punto a punto nelle chat individuali, lasciando però scoperte quelle di gruppo, per le quali – però – ha promesso la medesima crittografia, almeno in open-beta, per fine anno. Qualcosa in tal senso si starebbe muovendo.

Alcuni utenti, nel subreddit r/GoogleMessages, hanno segnalato che in una chat di 20 persone a cui partecipavano, via RCS, utenti di Google Messaggi e Samsung Messaggi, è arrivato un messaggio che risultava crittografato via Google Messaggi. Approfondendo la cosa, è emerso che, affinché funzioni la crittografia end-to-end sulle chat di gruppo di Google Messaggi, la stessa dovrebbe essere attiva per tutti gli utenti perché, diversamente, per non escludere alcuno, l’app procederebbe a supportare la messaggistica in forma non crittografata.