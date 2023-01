Google Meet e Google Calendar: in arrivo importanti novità migliorative

Ascolta questo articolo

Google fornisce molti dei principali servizi che quotidianamente tendiamo a utilizzare. Tra questi vi sono anche Calendar e Meet che, nelle scorse ore, hanno ottenuto degli aggiornamenti in grado di migliorarne il funzionamento in favore delle rispettive utenze.

Partendo da Google Calendar, quest’ultimo permette di evitare i conflitti di pianificazione, frequenti quando si ha a che fare con più calendari, permettendo di controllare la disponibilità su più calendari, indipendentemente dal fatto che siano propri, semplicemente gestiti, o che si tratti di calendari a cui si è iscritti. Ciò sarà possibile attraverso “un’anteprima visiva di più calendari” che “mostrerà l’utente come non disponibile (sul calendario di lavoro – ndr) quando sei occupato in base ai calendari che scegli (es. quello personale, ndr)”.

Al momento non è chiaro se tale miglioria arriverà in dote anche agli utenti che usano solo un account personale o con piani Legacy di G-Suite o piani Essentials. Nello specifico, saranno invece coinvolti gli utenti abbonati a Workspace Business Plus o Business Standard, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Standard, Education Fundamentals, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade e Non profit. L’implementazione partirà dal 7 Febbraio per i domini a rilascio programmato e dal 25 Gennaio per quelli a rilascio rapido.

La seconda novità riguarda Google Meet, e prende spunto dall’abitudine dei relatori in presenza di offrire delle dispense di quanto discusso, a fine riunione, in modo da fornire più dati o qualche occasione di tornare su punti salienti trattati. Qualcosa di simile è previsto per le riunioni virtuali di Google Meet, attraverso due funzionalità. La prima prevede che, nel menu flottante posto in basso a destra nella presentazione, appaia il pulsante che permette di condividere la presentazione e le relative diapositive con i partecipanti alla riunione su Meet. Questi ultimi saranno avvertiti via notifica e avranno anche, nella chat della riunione, un collegamento al file della presentazione.

In più, quando vien condiviso in chat un collegamento a un file, apparirà un pop-up che permetterà di configurare l’accesso a detto file di G Drive e di incorporarlo nell’evento sul calendario. Tali novità arriveranno nelle prossime settimane per gli utenti di account Google personali e per gli abbonati a Workspace e a G-Suite Basic e Business.