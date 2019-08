Intuendone il particolare uso in questa fase dell’anno, Google ha messo mano nuovamente alla sua applicazione ufficiale per la navigazione, e la programmazione degli spostamenti, con Google Maps che, ritoccata l’interfaccia e introdotta finalmente la nuova Timeline, si è arricchita anche di funzionalità in ottica multi-account, e per mostrare in modo più pratico come provvedersi di scooter elettrici.

Nel primo caso, la funzionalità arriva col rilascio della versione 10.23.0 di Google Maps, e consente un pratico switch tra un account e l’altro, nell’eventualità che se ne possegga più di uno, con una semplice gesture (già introdotta, con analogo modus operandi, in Gmail per iOS). Nello specifico, occorre eseguire uno swipe sull’icona del proprio profilo, verso l’alto per andare all’account precedente, e verso il basso per passare a quello successivo (rispetto a quello che si sta adoperando sul momento).

L’altra novità relativa a Google Maps, attualmente in roll-out su Android, ma in arrivo nelle prossime settimane su iOS, riguarda il noleggio degli scooter elettrici Lime, servizio nato negli USA a San Jose (California), poi diffusosi a San Francisco e Chicago e, oltreoceano, disponibile anche a Rio de Janeiro, Calgary, Parigi, Berlino, Londra, e Torino (appena apertasi all’uso liberalizzato di monopattini elettrici ed affini).

In precedenza, per cercare un mezzo di questo tipo, era necessario entrare nel tab dedicato ai trasporti mentre, ora, più praticamente, lo si potrà fare anche da quello degli spostamenti a piedi o in bici, nell’eventualità che sia sorta l’esigenza di raggiungere la meta il prima possibile.

In questo caso, Google Maps indicherà quanto manca per raggiungere lo scooter, il suo livello di carica, e quanto costerà il tragitto con quest’ultimo e, giunti nella piazzola di scambio, non mancherà di esibire una scorciatoia verso l’app Lime, necessaria (in attesa del noleggio in-app vero e proprio) per sbloccare il veicolo.