Google Maps si aggiorna e risolve un problema su iPhone e CarPlay

Google Maps è una delle applicazioni di navigazione più popolari e utilizzate al mondo, sia dagli utenti Android che da quelli iOS. Tuttavia, il software di Google non è esente da bug e problemi, come quello che ha afflitto alcuni utenti iPhone nelle ultime settimane. Si tratta di un problema di surriscaldamento e consumo eccessivo della batteria, che si manifestava quando si avviava Google Maps su iPhone, soprattutto se collegato a CarPlay.

Questa criticità è stata segnalata per la prima volta all’inizio di maggio, dopo l’aggiornamento alla versione 6.65 dell’app. Molti utenti hanno notato che, dopo aver usato Google Maps per mezz’ora circa, la batteria del loro iPhone era calata del 25%, anche se il telefono era in carica tramite CarPlay. Inoltre, il dispositivo diventava molto caldo al tatto, segno di un’anomalia nel funzionamento dell’app. Inizialmente si pensava che il problema fosse legato a CarPlay, ma anche scollegando l’iPhone dalla vettura il surriscaldamento e il consumo continuavano.

Nessuna anomalia, invece, utilizzando altre app di navigazione come Waze (da qualche anno comprata da Google) o quella nativa di Apple. Fortunatamente, Google ha rilasciato un aggiornamento che dovrebbe risolvere definitivamente il problema. Si tratta della versione 6.69 di Google Maps, già disponibile sull’App Store. Secondo le prime testimonianze degli utenti, dopo aver installato l’update il problema non si presenta più e l’app funziona correttamente.

Questo aggiornamento arriva insieme ad altre novità per Google Maps, tra cui la funzione Immersive View for routes, che permette di visualizzare i percorsi impostati sull’app in una modalità immersiva e tridimensionale. Questa funzione è supportata dall’intelligenza artificiale di Google e include anche alcune città italiane come Venezia e Firenze.

Inoltre, su Google Maps sono arrivate le indicazioni stradali immediate, che mostrano le direzioni da seguire a piedi senza avviare la navigazione. Infine, per la versione desktop di Maps è stata introdotta la sezione Recenti, che raccoglie tutti i luoghi visualizzati in precedenza e facilita l’organizzazione dei viaggi. Google Maps si conferma quindi un servizio in continua evoluzione e miglioramento, capace di risolvere i problemi riscontrati dagli utenti e di offrire nuove funzionalità utili e interessanti.