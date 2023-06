Google rinnova YouTube Music e Google Maps sul web e offre uno sconto per Squarespace

YouTube Music e Google Maps sono due dei servizi più popolari di Google, e ora entrambi si stanno aggiornando sul web con nuove funzionalità e un design più moderno e intuitivo. Non mancano importanti novità pure per Google Domains.

YouTube Music, il servizio di streaming musicale di Google, ha lanciato una nuova versione del suo sito web che offre una migliore esperienza utente e una maggiore integrazione con le altre app di Google. Il nuovo design è più pulito e minimalista, con una barra laterale che permette di accedere facilmente alle diverse sezioni, come la libreria, le playlist, le radio e le classifiche.

Inoltre, il sito web ora supporta il tema scuro, che si adatta alle preferenze dell’utente e al tema del sistema operativo. Una delle novità più interessanti è la possibilità di controllare la riproduzione musicale da altre app di Google, come Google Maps e Google Chrome. Infatti, se si apre YouTube Music sul web mentre si usa Google Maps sullo smartphone, si potrà vedere un piccolo widget in basso a destra che mostra il brano in ascolto e permette di metterlo in pausa, saltarlo o cambiare la modalità di riproduzione.

Lo stesso vale se si usa YouTube Music su Chrome, dove si potrà accedere ai controlli musicali dalla barra degli strumenti del browser. Queste funzionalità rendono YouTube Music più integrato e coerente con l’ecosistema di Google, e lo rendono più competitivo rispetto ad altri servizi di streaming musicale come Spotify o Apple Music.

Google Maps, invece, ha introdotto una nuova modalità di visualizzazione sul web che permette di esplorare il mondo in 3D. Si tratta di una funzione già presente sull’app mobile di Google Maps, ma ora disponibile anche sul sito web. Per attivarla, basta cliccare sull’icona della mappa in alto a destra e scegliere l’opzione “Globo”. In questo modo, la mappa diventerà una sfera tridimensionale che si potrà ruotare e zoomare per vedere i dettagli dei vari paesi e città.

Questa modalità offre una prospettiva più realistica e immersiva del mondo, e permette di apprezzare meglio le differenze geografiche tra le varie regioni. Inoltre, si potrà anche attivare la modalità “Satellite” per vedere le immagini aeree dei luoghi, o la modalità “Terreno” per vedere le altitudini e le forme del terreno. Queste novità dimostrano come Google stia continuando a migliorare i suoi servizi sul web, offrendo agli utenti nuove funzionalità e un design più accattivante e user-friendly.

Un’altra novità riguarda Google Domains, il servizio di Google che permette di registrare e gestire i propri domini web. Google ha annunciato una partnership con Squarespace, una piattaforma che permette di creare e ospitare siti web in modo semplice e professionale. Grazie a questa collaborazione, gli utenti di Google Domains potranno acquistare un dominio e collegarlo direttamente a un sito creato con Squarespace, beneficiando di uno sconto del 10% sul primo anno di abbonamento. Questa offerta è valida fino al 30 giugno 2023 e si applica a tutti i piani di Squarespace, da quello personale a quello business.

Per approfittarne, basta accedere al proprio account Google Domains, scegliere il dominio desiderato e cliccare su “Collega a Squarespace”. Si verrà poi reindirizzati al sito di Squarespace, dove si potrà scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze e creare il proprio sito web in pochi passi.