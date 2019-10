Google Maps: segnalazione lavori in corso in Italia, elenchi per la ristorazione negli USA

Google Maps, da semplice app per la cartografia, di “strada” ne ha fatta tanta, affermandosi come una solida piattaforma per la geolocalizzazione e la preparazione dei percorsi, con novità sempre crescenti, a volte mutuate dalla cugina Waze (sempre di proprietà di Alphabet Google). Di recente, alle feature già messe a regime, se ne sono aggiunge diverse altre volte ad offrire maggiori indicazioni agli utenti.

Secondo quanto comunicato da Google nel suo blog ufficiale, Maps ha appena guadagnato alcuni nuovi elenchi, per aiutare chi si sposta di frequente a trovare dei buoni ristoranti. Il primo di questi si chiama “Local Favorites” (Favoriti locali, all’indirizzo localfavorites.withgoogle.com) e mira a raccogliere i ristoranti preferiti dagli utenti, con una selezione che dipenderà dalle loro scelte: i locali che vi appariranno elencati, infatti, saranno selezionati in base alle recensioni lasciate dagli utenti ai profili business dei ristoranti, reperibili su Google, ma anche tenendo conto delle azioni concrete eseguite dai naviganti della rete (click sul sito del ristorante, avvio di una chiamata verso il numero dello stesso, richiesta del percorso per raggiungerne la sede, etc). Nel complesso, quindi, si tratta di un elenco dinamico aggiornato dalle scelte degli utenti.

Discorso simile anche per gli elenchi “Hidden Gems” (Gemme nascoste) e “Rising Stars” (Astri nascenti). Nel primo caso, si tratta di 10 suggerimenti afferenti a realtà della ristorazione poco note, pur avendo tutte recensioni molto elevate mentre, nel secondo frangente, l’elenco riguarda ristoranti con meno di due anni di vita operativa la cui fama, però, è in rapida ascesa.

Al momento, tali elenchi sono stati aggiunti – inizialmente – con riferimento a pochi grandi centri degli Stati Uniti, riguardando – per la precisione – solo Los Angeles, Chicago, e New York, ma non è da escludere che in futuro la novità possa arrivare a coprire altre metropoli mondiali, magari anche a favore di città importanti dell’Italia.

Proprio in relazione al Bel Paese giunge, infine, una novità in corso di roll-out da qualche giorno, riguardante una funzione – quella che consente di segnalare i lavori in corso – già introdotta da Maps a Settembre in altre realtà.