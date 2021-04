Google Maps: novità green, anti Covid, per la sicurezza e in ottica professionale

Google, negli ultimi giorni, ha annunciato l’introduzione di svariate novità all’interno della piattaforma di navigazione Google Maps, per altro già attenzionata con diverse migliorie in ottica intelligenza artificiale.

Ormai da tempo Google ha proceduto a integrare diversi suoi servizi, e la stessa sorta è toccata anche a Google Calendar che, nella piattaforma G Suite Basic/Business e in Workspace, nella barra laterale, ora presenta proprio un rimando a Google Maps, in ragione del quale, senza dover aprire una finestra ad hoc del browser, si potranno avere – in merito agli eventi segnati in Calendario – indicazioni stradali, del traffico, dei tempi di percorrenza, degli orari degli incontri, etc.

Come noto, Google Maps si avvia a fornire anche indicazioni sulla qualità dell’aria e le condizioni meteo: Mountain View, però, sembrerebbe già essersi spinta oltre, tanto che ad alcuni utenti sarebbero comparsi avvisi in-app per avvertirli di situazioni di pericolo in zona, nella fattispecie sostanziate in una sparatoria in corso.

Non è raro che Maps di Google integri funzionalità in chiave green. È già successo di recente quando la piattaforma di navigazione di Big G ha incominciato a segnalare i percorsi automobilistici più efficienti in termini di emissioni di CO2: in occasione della scorsa Giornata della Terra, il colosso internettiano ha annunciato, con implementazione iniziale probabilmente negli USA, un’altra novità eco per Maps, con i titolari delle attività che, via Google My Business, potranno segnalare quale genere di articoli (abbigliamenti, batterie, bottiglie di vetro, rifiuti domestici pericolosi, lampadine, etc) è possibile smaltire / riciclare presso di loro: i dati in questione saranno sottoposti a verifica ed aggiornamento grazie agli utenti che, in ottica crowdsourcing, saranno chiamati a rispondere a determinate domande sulle attività visitate e conosciute.

Dal portale DNA India, infine, arriva l’annuncio secondo cui Google Maps fornirà indicazioni su dove trovare intorno a loro, sulla mappa e in forma di elenco, centri per il test o il vaccino anti-coronavirus, con relative informazioni su eventuali aperture, chiusure, rinvii, tempistiche operative, e dati di contatto (magari per prenotare il proprio slot).