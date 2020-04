Google Maps: limiti velocità, scorciatoie consegna a domicilio, film visti al cinema

Google Maps, sempre più lungi dall’essere una mera applicazione di navigazione, ha ricevuto nelle scorse ore numerosi aggiornamenti, che hanno portato anche nel Bel Paese i limiti di velocità, oltre ad aver introdotto alcune utili scorciatoie smart e ad aver registrato i film che probabilmente l’utente ha guardato al cinema.

La prima novità era stata collaudata negli USA a inizio giugno e, dopo gli avvistamenti di metà Marzo, è giunta anche in Italia, pur senza troppo clamore, a causa della “reclusione” da coronavirus: si tratta dell’indicazione, pur con le ovvie differenze nella segnaletica stradale, dei limiti di velocità, che appaiono automaticamente non appena si sia impostata la navigazione verso una località. Accanto agli stessi, previa attivazione (Nelle Impostazioni relative al navigatore ove, nella sezione delle Opzioni di guida, è ubicata la voce Tachimetro), può comparire l’indicazione delle velocità a cui si viaggia, con la colorazione che tende sempre più al rosso man mano che ci si allontana dal relativo limite di riferimento.

Oltre a tale novità, probabilmente implementata partendo dalle grandi località, e dalle arterie stradali principali, per poi arrivare a una copertura totale nel corso dei mesi a venire, Google Maps ha aggiunto, partendo dagli USA ma con alcune avvisaglie già in Europa (in Francia) anche delle scorciatoie utili in questo periodo in cui le uscite sono contingentate a motivazioni estremamente serie.

Nello specifico, il riferimento è ai pulsanti di scelta rapida noti come “A domicilio” e “Asporto” che, se premuti nell’app per Android e iOS, vanno a cercare tali parametri nelle schede delle attività, mostrano i risultati in ricerche mirate sulle mappe: in tal modo l’utente sarà al corrente di quali esercizi commerciali siano in tal modo attrezzati nel gestire quanto ordinato.

Infine, Google Maps ha introdotto a un maggior numero di utenti, dopo l’esordio nel Febbraio scorso, anche una feature che consente di tener traccia dei film che si già visti al cinema. Il tutto avviene grazie alla cronologia degli spostamenti che, incrociati i dati di quando ci si è recati a un dato cinema con gli orari delle proiezioni di quel giorno, stima il film che l’utente potrebbe aver guardato, all’insegna di un risultato, visibile al solo utente, che può comunque essere corretto, o cancellato.