Google Maps: in roll-out carosello delle scorciatoie e gestione profilo in-app

Google Maps, altro fiore all’occhiello dell’impero fondato da Sergey Brin e Larry Page, dopo aver attenzionato la privacy con la navigazione in incognito, torna a sfornare aggiornamenti su aggiornamenti con una doppietta di importanti novità che, in pratica, vanno a migliorare l’esperienza d’uso della piattaforma lato mobile.

Secondo 9to5google.com, a partire dalla release 10.28.2 per Android, Google Maps ha avviato il roll-out di un nuovo layout (di cui ancora non si ha traccia su tutti i device, e nella piattaforma iOS) che, in pratica, ridisegna il sistema di scorciatoie che permette, senza dover digitare alcunché in merito, di effettuare ricerche mirate su particolari esercizi presenti nei paraggi.

Ad oggi, il meccanismo degli shortcuts prevede un sistema a scomparsa in virtù del quale, swippando verso l’alto, si palesa la finestra Esplora con una griglia di 8 voci colorate, mentre – con la nuova UI – vi sarà un carosello sempre visibile (ideale per gli ampi display odierni, un po’ meno per quelli datati più piccoli, sui quali ruberà non poco spazio) formato da “pillole”, rappresentanti categorie come ristoranti, hotel, alimentari, farmacie, parcheggi, bar, bancomat, pompe di benzina, accompagnate da eloquenti icone in Material Design, che tendono ad aggiornarsi dinamicamente.

Sempre in relazione al mondo del robottino verde è da ascrivere un’altra gradita novità che offre all’utente un maggior controllo su come il pubblico vede il proprio profilo in Google Maps: nello specifico, mentre in passato era possibile solo constatare i propri progressi come Guida Locale (con l’avanzamento del relativo punteggio), d’ora innanzi, tenendo conto di un aggiornamento in corso di distribuzione tramite un’attivazione da server remoto, si potrà controllare e modificare il proprio profilo pubblico direttamente in-app.

Il menu laterale, infatti, sta accogliendo la voce “Il tuo profilo”, entrati nella quale si potrà intervenire su alcune opzioni di privacy (rendere il profilo non consultabile dalle aziende, o decidere di nascondere tutti i propri contributi), ma anche variare le informazioni (nome e foto) del profilo, accudendovi un’eventuale descrizione a corredo.