Google Maps: anche in Europa la funzione per i percorsi più ecologici

Lo scorso Ottobre, Google rilasciò (tra le tante) un’importante novità per gli automobilisti: si trattava della funzione relativa ai percorsi eco sostenibili, che in sostanza permetteva di scegliere il percorso meno impattante per l’ambiente (tenuto conto della tipologia di strade, delle salite discese nel percorso, del consumo medio di benzina/diesel/energia nell’area in cui si vive), perché previsto con una minore emissione di CO2.

All’epoca, la novità in questione aveva esordito solo negli USA (con il supporto dei dati messi a disposizione dall’NREL, Department of Energy’s National Renewable Energy Laboratory), ma vi era stata la promessa che sarebbe arrivata anche in Europa entro il 2022, com’è appena avvenuto, in previsione anche di altre migliorie.

In piena estate 2022, ovvero a Luglio, che qualcosa si stesse smuovendo in seno a Google Maps, si era già intuito analizzando la beta 11.39, dalla quale si era desunto, a suon di stringhe inerenti, come non mancasse molto a una distribuzione più global della miglioria in oggetto che, nelle scorse ore, è stata messa in distribuzione, secondo il blog ufficiale di Google, in “quasi 40 paesi in tutta Europa“, tra cui figura l’Italia, con la conseguenza che anche nello Stivale, fissata la meta, ai potrà scegliere tra il percorso più breve e quello meno inquinante (che, a volte, potrebbe pure coincidere con quello breve, o discostarsene per poco).

Per adoperare la novità, basta tippare sull’immagine del profilo in modo da raggiungere le Impostazioni e la relativa sezione sulle Impostazioni di navigazione: quivi giunti, in Opzioni percorso si può attivare o disattivare l’opzione per il doppio percorso breve-green: nel caso si attivi la funzione, verranno ritratti i due percorsi alternativi, con quello ecologico stigmatizzato da una foglia verde e il poter, swippando verso l’alto, ottener maggiori dettagli su quante emissioni inquinanti si potrebbero risparmiare con lo stesso. Diversamente, disattivando la funzione, come prima, si visualizzerà solo il percorso più breve.

Infine, l’occasione si è rivelata utile anche per rivelare che nelle prossime settimane verrà messa a regime anche un’altra novità in quota Maps, sempre scoperta a Luglio nella beta 11.39, che permetterà di migliorare la feature per suggerire i percorsi più eco sostenibili dato che, fissati partenza e destinazione, dal menu in alto a destra (3 puntini), si potrà selezionare – per le opzioni percorso – il tipo di auto, precisando se sia elettrica, a benzina/diesel, o ibrida.