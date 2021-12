Google Foto: in arrivo tante novità per le feste

Di recente, Google ha distribuito l’importante funzione della cartella bloccata per Google Foto che, nelle scorse ore, si è arricchita di altre novità, in particolar modo in vista delle imminenti festività natalizie.

La prima novità, già ampiamente diffusa, di questo piccolo “rullo” comunicato da Mountain View in favore di Google Foto riguarda l’arrivo su Android del nuovo widget “People & Pets” (persone e animali domestici): per utilizzarlo, basta tener premuta un’area libera della homescreen del telefono e cercare il widget così chiamato, collocandolo ove c’è spazio. A quel punto si verrà condotti in Google Foto per selezionare sino a 10 volti, di animali e persone care, da riprodurre in automatico durante la giornata nella finestrella rappresentata dal widget.

I Ricordi, appunto protagonisti dell’uso di Google Foto su device mobili, da oggi sbarcano anche sugli smart display di Google, in particolar modo sui Nest Hub, ove saranno disponibili all’interno della scheda “La tua giornata”: ovviamente in questo come nel caso precedente, Big G tiene a precisare che non tutti i ricordi potrebbero essere piacevoli da rivivere e, per tale motivo, continuano a essere presenti i comandi per poter escludere la visualizzazione e il recupero di determinati periodi, persone e animali domestici.

In vista della fine dell’anno, poi, nell’app di Google Foto ha iniziato a farsi strada, nella parte alta della Home, in mezzo ad altre raccolte di ricordi, quella denominata “Best of 2021” (il meglio del 2021), sostanziatasi in una raccolta, generata automaticamente dagli algoritmi, che mostra un numero casuale di foto che l’utente ha caricato nel corso del 2021.

Non meno interessante, infine, è la modifica assicurata alle foto cinematiche, (lett. “Cinematic photos”) che, ora, grazie al machine learning che completa alcune parti dello fondo, spostando lo smartphone e la relativa inquadratura virtuale rende l’illusione che il soggetto in primo piano si muova, con lo scopro ripromesso di far “vivere le tue foto in un modo più vivido“.