Google Duo estende a 12 il numero dei partecipanti alle videochiamate di gruppo

In tempi di distanziamento sociale, sono tante le attività in compagnia che non possono più essere svolte. Per ovviare a tale situazione, sono nate diverse soluzioni software, che prevedono sostanzialmente l’impiego di videoconferenze, per lavorare, ma anche per guardare un film assieme, giocare insieme – ma a distanza – a un gioco da tavolo, etc.

Ciò ha portato alcune realtà, come Messenger e WhatsApp, ad andare in “sofferenza”, con i server che rischiano letteralmente di fondersi, stante un carico di lavoro persino superiore a quello registrato a Capodanno.

Ecco perché in molti si stanno rivolgendo a soluzioni alternative, tra cui una delle migliori risulta essere Google Duo, l’app per videochiamate creata tempo fa da Google che, proprio in queste ore, con perfetto tempismo, ha rilasciato un utile aggiornamento, che va a migliorare le videochiamate di gruppo, rilasciate pubblicamente nel Maggio scorso (e inclusive, in un primo tempo, di massimo 4 persone, poi rapidamente portate al doppio, 8).

Queste ultime forme di aggregazione digitale, in precedenza, erano limitate ad 8 utenti, compreso colui che avviava la videochiamata, mentre d’ora innanzi – secondo quanto comunicato ufficialmente dal responsabile senior di prodotto di Google, Sanaz Ahari (che ha promesso future novità anti coronavirus anche per Telefono e Messaggi) – il limite è stato elevato a 12 persone.

Per avvalersi della nuova opportunità di Google Duo, maggiormente inclusiva, basta semplicemente procedere a creare un gruppo che, ora, non figurerà più come soggetto alla limitazione dei 7 utenti, ma permetterà di includervi financo 11 interlocutori. Il tutto, infine, non richiederà che si passi per lo scaricamento di una versione aggiornata di Duo dal Play Store di Android o dall’App Store di iOS, stante che la novità in oggetto risulta essere in corso di distribuzione mediante una normale attivazione da server remoto che, di conseguenza, richiederà un po’ di pazienza per esplicare i suoi effetti.