Google annuncia una valanga di novità in vista delle festività di Natale

Ascolta questo articolo

Quando si tratta di aggiornamenti, questi ultimi possono riguardare o piccole correzioni, o l’introduzione di nuove opportunità. Google, in vista delle festività natalizie, ha optato per la seconda possibilità, annunciando diverse novità, alcune già in rilascio, per Android, WearOS, e vari suoi servizi, che miglioreranno il modo in cui gli utenti usano i loro dispositivi.

Per quanto riguarda Google Foto, l’editor dei collage ora ha nuovi design, forniti dal pittore di acquerelli giapponese Yao Cheng Design e dalla coppia di artisti australiani DABSMYLA: gli utenti non dovranno far altro che selezionare il design, scegliere le foto, e potranno usare anche il trascinamento per modificare l’ordine delle selezioni. In Gboard, la tastiera allestita per i device Android, Google ha introdotto nuove emoji da usare nella fucina “Emoji Kitchen” per mixare sticker, anche a carattere natalizio, condivisibili ad esempio nei propri messaggi.

In ottica accessibilità, su Gboard arriva la modalità lettura, che permette di aiutare le persone con problemi alla vista grazie agli interventi su tipo, dimensione e contrasto dei caratteri, e offre un sistema di sintesi vocale con anche la possibilità di regolare la velocità di riproduzione della voce.

In tema di multimedialità, sulla Home dello smartphone si potrà collocare un nuovo widget di YouTube per trovare facilmente i propri contenuti preferiti, al volo: Google TV, che già semplifica il trovare su telefono i propri programmi e film preferiti, dalla prossima settimana permetterà con un solo tocco di inoltrare in riproduzione i contenuti sulla TV, potendo usare il telefono come telecomando o per continuare a sfogliare altre opzioni.

Su Wear OS arrivano nuovi tile, per consentire di fare altre cose, come conoscere gli orari di alba e tramonto o visualizzare i contatti preferiti: le note di Keep saranno meglio organizzate, con la possibilità di visualizzare etichette e collaboratori, e di più bell’aspetto, grazie a disegni, foto, e sfondi personalizzati. In tandem con adidas Running, dalla prossima settimana si potrà usare Assistant per lanciare con la voce oltre 30 attività sportive con monitoraggio avviato in automatico.

La funzione di chiave digitale, per avviare l’auto o bloccarla-sbloccarla col telefono, permetterà di condividere la chiave digitale con parenti e amici: si comincia con i device iPhone e Pixel e, in seguito, si proseguirà con i device provvisti di Android 12 e successivi: dal portafoglio digitale l’utente potrà anche vedere e modificare l’elenco di abbia accesso alla propria auto.