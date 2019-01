Gimme5: l’app per smartphone Android e iOS che consente di risparmiare in un salvadanaio virtuale

In Italia è finalmente arrivata la cosiddetta finanza inclusiva. Prima di tale novità, solo chi era in possesso di grandi capitali poteva investire o risparmiare. Grazie alla FinTech, invece, i mercati sono diventati più accessibili a tutti. Consente a tutti di entrare nei mercati finanziari che, tuttavia, senza una guida esperta possono rivelarsi molto ostili (proprio per questo, è nato anche il social formativo Sestertium).

Proprio per questo, nasce l’app Gimme5, un servizio del tutto innovativo proposto proprio da FinTech con l’obiettivo di far risparmiare e poter investire piccole somme riducendo al minimo i rischi. Al momento, già 25 mila italiani si sono rivolti a Gimme5 e, in totale, sono stati già investiti 20 milioni di euro.

Gimme5: l’investimento sicuro

Gimme5, di base, è un salvadanaio digitale. Una volta che è stato fissato un obiettivo di risparmio, l’utente risparmia e investe al fine di raggiungere tale cifra. L’investimento avviene tramite bonifico bancario, e l’utente può scegliere tra tre strategie: breve termine, dinamico, aggressivo.

Gimme5 è un servizio completamente gratuito, e si possono sfruttare le funzioni del crowdsaving, ovvero si possono condividere risparmi, fare ed effettuare donazioni, e tanto altro. Un semplice esempio di come funziona quest’app è FAI, che ha usato Gimme5 per la sua campagna abbonamenti/raccolta fondi negli anni 2017-2018.

Chi ha donato 5 euro tramite l’app Gimme5, ha ricevuto il biglietto d’ingresso gratuito per il bene prescelto nel momento della donazione. Proprio una storia recente ha visto la squadra Pallacanestro Varese che, con il salvadanaio digitale Gimme5, ha offerto ai propri tifosi un metodo per risparmiare e investire nella squadra direttamente con l’utilizzo dell’applicazione. Durante la stagione, i tifosi che hanno investito almeno 5 euro, potranno usufruire di offerte speciali e iniziative dedicate a coloro che hanno deciso di supportare la squadra di pallacanestro. Pallacanestro Varese è stata ufficialmente la prima società italiana a raccogliere fondi usando la nuova app.