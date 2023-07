GEEKOM Mini IT11: un mini PC da gioco compatto e ancora più potente

Il GEEKOM Mini IT11 è un mini PC da gioco che promette prestazioni elevate e qualità premium in un case compatto. Dotato di un chipset Intel Core i7-11390H di 11a generazione, con 4 core, 8 thread e una frequenza turbo massima di 5 GHz, questo mini PC può gestire facilmente applicazioni professionali, giochi AAA e streaming multimediale. Inoltre, supporta la grafica Intel Iris Xe, che offre una risoluzione fino a 8K e una riproduzione fluida dei giochi.

Il GEEKOM Mini IT11 dispone di 16 GB di memoria RAM DDR4 a doppio canale e di un SSD M.2 da 512 GB per l’archiviazione di file, dati, app e programmi, che garantiscono una velocità di avvio e di caricamento delle applicazioni molto rapida. Inoltre, ha uno slot SSD NVME, uno slot SSD SATA M.2 e uno slot SSD SATA da 2,5 pollici, che consentono un’espansione fino a 2 TB.

Il mini PC supporta anche il sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato e sistemi operativi alternativi come Ubuntu. Per quanto riguarda la connettività, il GEEKOM Mini IT11 offre diverse opzioni, tra cui due porte USB 4.0, che supportano il trasferimento di dati, la visualizzazione e la ricarica, una porta HDMI 2.0, una porta Type-C, una porta RJ45 Gigabit Ethernet, una porta audio da 3,5 mm e un lettore di schede TF. Inoltre, supporta il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.2 per una connessione wireless veloce e stabile.

Il GEEKOM Mini IT11 ha un design elegante e resistente, con una struttura in metallo e una ventola integrata per il raffreddamento. Ha anche un supporto VESA per il montaggio a parete o sul retro del monitor. Il mini PC ha dimensioni di 13 x 13 x 4 cm e pesa circa 600 g. Tra i suoi Pro figurano un processore potente e grafica coinvolgente, un’ampia capacità di memoria e storage, delle porte aggiornate e connettività wireless, un design compatto e raffinato, il supporto VESA e Windows 11 Pro. Tra i contro, è doveroso considerare che potrebbe surriscaldarsi sotto carichi elevati, il fatto che potrebbe essere rumoroso durante l’uso intensivo, e che potrebbe richiedere un adattatore per alcuni monito.

Per valutare la scelta di un computer quale il GEEKOM Mini IT11 è possibile tenere conto di vari benchmark sulle prestazioni e test. In merito alla CPU, adoperando il software Cinebench R23 per testare la potenza della CPU in modalità single core e multi core, il GEEKOM Mini IT11 ha ottenuto un punteggio di 1541 in single core e di 6498 in multi core, superando molti altri mini PC con processori simili o inferiori. Passando alla GPU, e adoperando il programma 3DMark per testare la grafica del mini PC in diversi scenari, il GEEKOM Mini IT11 ha ottenuto un punteggio di 4229 in Time Spy, di 12476 in Night Raid e di 1899 in Fire Strike, dimostrando una buona capacità di gestire i giochi a 1080p con impostazioni medie o alte.

In merito all’SSD, utilizzando il software CrystalDiskMark per testare la velocità di lettura e scrittura dell’SSD M.2 da 512 GB, il GEEKOM Mini IT11 ha ottenuto una velocità di lettura sequenziale di 3486 MB/s e una velocità di scrittura sequenziale di 2987 MB/s, che sono molto elevate rispetto alla media degli SSD SATA. Per il Wi-Fi, usando il software Speedtest per testare la velocità della connessione Wi-Fi del mini PC, il GEEKOM Mini IT11 ha raggiunto una velocità di download di 235 Mbps e una velocità di upload di 28 Mbps, che sono abbastanza buone per lo streaming e il browsing.

Relativamente alla temperatura, usando il software HWMonitor per monitorare la temperatura della CPU e della GPU durante l’uso normale e intensivo, il GEEKOM Mini IT11 ha mantenuto una temperatura media di 45°C in idle e di 75°C sotto carico, che sono accettabili per un mini PC da gioco. Tuttavia, è emerso che il mini PC è diventato abbastanza caldo al tatto e che il ventilatore si è fatto sentire quando era sotto stress.

Cogliendo la palla al balzo per tenere conto del rumore, usando un’app per misurare il livello di rumore del mini PC in diverse condizioni, il GEEKOM Mini IT11 ha registrato un livello di rumore di 35 dB in idle e di 50 dB sotto carico, che sono nella media per un mini PC con ventilatore. Tuttavia, il rumore potrebbe essere fastidioso se si usa il mini PC vicino alle orecchie o in un ambiente silenzioso.

Passando alla distribuzione, il Mini IT11 11390H 32+1/ RSP costa 639 euro, ma grazie a uno sconto di 40 euro via coupon IT11SMS, sul sito ufficiale (https://bit.ly/GEEKOMMINIIT11_IT) sarà in saldo a 599 euro.