Facebook: roll-out per Messenger Rooms (in Canada e USA), collegamento con WhatsApp Business

Era fine Aprile quando Facebook, il social da oltre 2 miliardi di utenti presentò Messenger Rooms, il proprio servizio di videochiamate di gruppo che, dopo appena 2 settimane di collaudo, è ufficialmente stato rilasciato oltreoceano: nel contempo, Menlo Park ha avviato anche il roll-out di una novità che sincronizza le Pagine delle aziende con WhatsApp Business.

Nelle scorse ore, il team di Mark Zuckerberg ha comunicato il varo di Messenger Room negli USA e in Canada, con gli altri stati che verranno coinvolti nelle settimane a venire: il servizio, concepito come un sistema di videochiamate di gruppo con un tocco di dimensione social, permette di creare stanze, senza limiti di tempo, sino a 50 partecipanti, da Facebook e Messenger, con gli utenti interessati a partecipare che, da mobile o PC (e presto anche da WhatsApp, Instagram e Portal), pur non avendo un account Facebook, non dovranno far altro che cliccare sul link d’invito ricevuto.

L’altra importante novità di Facebook coinvolge anche WhatsApp Business, la chat app ad hoc varata nel 2018 (ma pre-annunciata nel 2017) per consentire alle aziende di interagire al meglio con gli utenti interessati a consultarne, a scopo di acquisto e informazioni, il catalogo prodotti, che ora risulterà integrata con le Pagine Facebook delle aziende.

Tale opportunità, che permetterà di sincronizzare i dati dei profili WA Business con le info delle menzionate Pagine (visualizzando l’indirizzo fisico delle imprese, quello online, gli orari di apertura e chiusura, la categoria dell’azienda, e quali etichette della stessa rendere visualizzabili) e di personalizzare le inserzioni Facebook con il pulsante d’azione “Invia un messaggio“, richiede che vengano adoperate le ultime release di ambedue le app, WhatsApp Business e Facebook, e apposite procedure nell’una, e nell’altra app.

Nello specifico, in WhatsApp Business, aperte le “Impostazioni aziendali”, basta operare il collegamento a Facebook in “Account collegati”: a quel punto, dopo essersi portati sul social tra le impostazioni della Pagina Facebook aziendale, dalla voce WhatsApp appuntata sulla colonna di sinistra, si può operare il pairing inserendo – dopo il prefisso nazionale – il numero di telefono associato a WA Business e, ricevuto il codice pin su quest’ultimo, inserendolo su Facebook, per poi concludere con un “Conferma” la procedura.