Facebook: in lavorazione lo sfondo adattivo per la schermata del profilo

Facebook, il noto social network con base a Menlo Park, California, tra una novità e l’altra, non disdegna di offrire sempre nuove modalità espressive ai propri utenti, come dimostrato dal recente varo della nuova Reaction emozionale dello smiley che abbraccia un cuore, introdotta per mostrare vicinanza alle persone durante la quarantena da coronavirus.

A tale feature espressiva, presto, se ne potrebbe aggiungere un’altra che, grazie a una rivisitazione cromatica del profilo, consentirebbe una maggior personalizzazione estetica del layout, calibrata sulle preferenze individuali del singolo utente della piattaforma.

Qualche settimana fa, la celebre leaker Jane Manchun Wong (@wongmjane) anticipò la scoperta, nel client mobile di Facebook, di alcuni lavori in corso per l’introduzione di sfondi adattivi per la schermata del profilo utente: tale opzione, in quel caso, rivestiva il profilo del colore ricavato dalla foto dell’utente, con risultati che il team di Zuckerberg deve aver ritenuto poco entusiasmanti e, di certo, rivedibili.

A conferma di tale impressione è giunta, nelle scorse ore, una nuova scoperta in tale ambito, sempre della Wong che, tramite una nuova sessione di reverse engineering, ha appurato uno stato d’avanzamento della funzione degli sfondi adattivi: la stessa, ora, tende a desumere la tonalità dominante per il profilo dall’immagine di copertina e, alle fine, procede con lo scegliere il colore più vicino a quello selezionato, all’interno di un preset. Il risultato ottenuto è all’insegna di una miglior leggibilità dell’insieme.

Al momento, come sempre in questi casi, è difficile ipotizzare se e quando la novità degli sfondi adattivi andrà a toccare i profili mobili su Facebook anche perché, come già avvenuto in passato, l’opzione in oggetto potrebbe alfine essere defalcata in favore di altre soluzioni, di maggior priorità. Tuttavia, la presenza di un così cospicuo numero di scoperte, succedutesi a stretto giro l’una dall’altra, lascia desumere che il possibile esordio dello sfondo adattivo nei profili di Facebook, magari con tanto di opzioni per le sfumature del colore, potrebbe anche avvenire prossimamente, nel corso delle settimane a venire.