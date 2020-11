Facebook annuncia la Vanish Mode per Messenger e Instagram

Impegnata nel prorogare lo stop temporaneo agli annunci politici, visto il prolungarsi dei ricorsi di Trump in seguito alle presidenziali USA di inizio Novembre, Facebook non ha dimenticato di rilasciare nuove funzionalità, a beneficio dei suoi servizi, come già appurato con l’arrivo dei messaggi effimeri su WhatsApp. Nelle scorse ore, però, oltre al rilascio unofficial di una novità relativa all’app del social, è stato comunicato, questa volta in modo ufficiale, anche il varo di un’attesissima feature, sia per Messenger che per Instagram.

A fine Settembre, nel comunicare l’unione delle chat di Instagram e Messenger, con l’arrivo su DM di alcune funzioni supplementari, come la possibilità di replicare ai messaggi con le emoji, e di cambiare lo sfondo delle chat, venne prospettato anche il successivo sbarco, nelle chat delle due app, di una funzione, nota come Vanish Mode, in base alla quale tutto quel che veniva inviato, emoji, messaggi vocali, stickers, foto, testi, video, sarebbe scomparso dopo visto, all’uscita dell’interlocutore dalla chat.

Quel momento è ufficialmente giunto, col roll-out della Vanish Mode partito negli USA, “e in una manciata di altri paesi“, con Instagram che verrà abilitata in un secondo momento: per avvalersi della nuova funzione, aggiornata l’app, se abilitati, basterà entrare in una chat (per ora solo individuale) e scorrere verso l’alto, in modo da abilitare la funzione e, alla prima attivazione della stessa, vederne una schermata illustrativa. Per disattivare la funzione, si potrà scorrere verso il basso nella chat, oppure tippare il pulsante “Disattiva modalità Vanish” posto in alto.

Facebook, nel comunicato da poco diffuso, rende noto di come la funzione in questione, non attiva di default (come invece su Snapchat), sia di tipo “opt-in”, cioè vada attivata manualmente, con la conseguenza che se in una chat un utente si vedrà attivare tale modalità dall’interlocutore, potrà aderire o meno e, nel secondo caso, la sua parte di conversazione rimarrà in campo. Sempre a tutela degli utenti, è stato precisato si riceverà una notifica di avviso, qualora il proprio interlocutore, in Vanish Mode, eseguirà uno screenshot e, in ogni caso, sino a un’ora dalla scomparsa di un messaggio sarà possibile segnalare un dato utente.

Nell’attesa che la funzione faccia effettivamente la sua comparsa nelle app degli utenti di Messenger e Instagram, secondo quanto reso noto dal leaker Alessandro Paluzzi (e da Matt Navarra), sembra sia iniziata la messa a disposizione, per alcuni utenti, del restyling per i profili di Facebook, strutturati secondo le schede, con la comparsa di nuovi tabs.