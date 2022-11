Ecco le app e i giochi premiati da Apple per il 2022

Ascolta questo articolo

Come ogni anno, anche in questo finale di 2022 Apple ha premiato le applicazioni e i giochi ritenuti migliori dal team globale del suo App Store, favorendo sia il lavoro di team organizzati, che di sviluppatori e sviluppatrici autodidatti, col comune denominatore, spiega il CEO Tim Cook, dell’aver “offerto prospettive fresche, ponderate e autentiche“. In più, non è mancata una sorpresa.

Nella categoria applicazioni, l’App Store Award 2022 è stato conferito, per quanto riguarda gli iPhone, all’app social BeReal, premiata per lo sguardo autentico che ha permesso di avere “sulla vita delle persone a noi care“. Sugli iPad il premio è andato a GoodNotes 5 che si è affermata come l’app standard per i suoi strumenti di collaborazione e per prendere appunti via Apple Pencil. Per i Mac, il riconoscimento è andato a un’app di genealogia, MacFamilyTree 10, che ha permesso di esplorare la storia della propria famiglia.

Sugli Apple Watch, invece, l’Apple Store Award 2022 è andato all’app Gentler Streak che mira a stabilire un equilibrio tra esigenze di allenamento, proponendo azioni quotidiane ed esercizi, e l’importanza del tempo di riposo e recupero.

In tema di videogiochi, sugli iPad il premio è andato al celebre gioco Apex Legends Mobile. Sugli iPad, il riconoscimento dell’anno è andato al puzzle vignettistico Moncage, mentre il gioco di mazzi roguelike Inscryption è stato premiato come titolo dell’anno per Mac. Sulle Apple TV, il riconoscimento è andato a un gioco privo di violenza anche se di tipo stealth, noto come “El Hijo“. Infine, su Apple Arcade, il premio è andato a un gestionale da fattoria, Wylde Flowers.

Infine, quest’anno l’App Store Award 2022 ha premiato anche alcune applicazioni che hanno avuto un “impatto duraturo sulla vita delle persone e influenzato la cultura“. In questo caso, si è trattato di titoli come “Water Tracker”, “How We Feel”, “Inua – A Story in Ice and Time”, “Dot’s Home”, e “Locket Widget Waterllama”.