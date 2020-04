Coronavirus: Tellows, l’app per bloccare i call center, regala un anno di Premium

Una cosa è sicura: tutte le aziende stanno facendo il possibile per aiutare le persone in queste settimane di quarantena, dovuta alla pandemia da Coronavirus. Anche la società che ha fondato l’applicazione per smartphone Tellows ha deciso di dare il proprio contributo, regalando un anno di funzioni premium agli utenti mediante un coupon, riportato poco più sotto.

Per chi non la conoscesse, Tellows è un’applicazione disponibile sia su sistemi operativi Android, sia su iOS, installabile su smartphone e tablet, che presenta funzioni molto utili volte a bloccare le telefonate indesiderate. Grazie ad una rete di feedback, è possibile non solo bloccare le telefonate dei call center, ad esempio, ma anche sapere in anticipo se il numero che in quel momento sta telefonando, ha una buona o una cattiva reputazione.

Tellows: coupon per premium gratis

L’applicazione al momento conta mezzo milione di download e le funzioni disponibili dipendono dal fatto che si utilizzi la versione gratuita o quella premium. Inserendo il codice coupon “corona” nell’apposita sezione entro il 20 maggio, è possibile usufruire gratuitamente per un anno delle funzioni Premium. Di base, l’app consente di bloccare le telefonate indesiderate, come ad esempio quelle dei call center e simili.

In più, Tellows conta un vero e proprio database, nel quale ogni utente può rilasciare il proprio feedback sui vari numeri telefonici, in modo che – mentre squilla il telefono – un utente già può sapere in anticipo se quel numero di telefono è associato ad una truffa, o a spam, o se sono dei centralini.

Il software supporta varie lingue, ma per poter segnalare i numeri di telefono è necessario registrarsi al portale ufficiale dell’applicazione. La blacklist dei contatti bloccati, inoltre, con la versione Premium è disponibile anche offline, in quanto viene salvata sulla memoria interna del proprio smartphone. Al momento il numero di recensioni, pari a diverse centinaia di migliaia, consente di avere sempre sotto controllo i numeri pericolosi.