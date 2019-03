Come stoppare gli scocciatori con Tellows, l’app che rintraccia le telefonate anonime

Le telefonate in anonimo, dette anche con il numero riservato, hanno sempre rappresentato delle scocciature per la maggior parte degli utenti. Una volta, la tecnica del “#31#” era utilizzata per fare scherzi telefonici, e molti di essi erano di pessimo gusto. Con l’evoluzione degli smartphone e con l’avvento delle applicazioni su Android e iOS, sono stati sviluppati software appositi (come anche TrueCaller) che offrono informazioni dettagliate su chi chiama.

Una delle ultime uscite si chiama Tellows ID (disponibile sia su Android che su iOS) e consente di identificare tutte le telefonate in arrivo. Tellows, in origine, era solo un sito web in cui inserendo il numero di telefono se ne conoscevano i vari dettagli. Con l’applicazione, però, si possono reperire le stesse informazioni in tempo reale, dunque mentre il telefono squilla.

Tellows ID: come funziona il nuovo aggiornamento

Tellows ID conta al momento oltre 100 mila download. L’applicazione può identificare anche la città dalla quale si sta ricevendo la telefonata, anche se si tratta di un numero di cellulare. Se invece, le informazioni non sono disponibili, in quanto si tratta di un numero mai analizzato prima da altre persone, è l’utente stesso a poter fornire maggiori dettagli ed un feedback con pochi click.

Spesso, dietro le telefonate si celano truffe, pubblicità, indagini di mercato, e chi più ne ha più ne metta. Ogni numero di telefono, perciò, in base alle segnalazioni, viene classificato con un punteggio e, nel momento in cui si riceve la telefonata, si può già sapere se si tratta di un contatto con reputazione negativa oppure no. Il tutto viene offerto gratuitamente, ed in più c’è anche la possibilità di pagare 5 euro e usufruire di servizi premium.

Ad esempio, per chi decide di pagare l’applicazione, c’è la possibilità di bloccare direttamente le chiamate, come se si trattasse di un social network, oppure una serie di protezioni antispam che deviano automaticamente le telefonate che presentano recensioni negative.