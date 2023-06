Clippy torna su Windows 11 grazie a ChatGPT

Clippy, l’assistente virtuale di Microsoft che ha fatto la sua comparsa nel 1997 con Office 97, è tornato in una nuova veste grazie a una app per Windows 11. Si tratta di ChatGPT, una applicazione che sfrutta l’intelligenza artificiale per generare conversazioni naturali e divertenti con Clippy e altri personaggi.

ChatGPT (apps.microsoft.com/store/detail/clippy-by-firecube/9NWK37S35V5T) è stata creata da un gruppo di sviluppatori indipendenti, che hanno utilizzato il modello GPT-3 di OpenAI, una delle più avanzate tecnologie di generazione di testo basata sul deep learning. Il modello GPT-3 è in grado di produrre testi coerenti e pertinenti a partire da un input iniziale, come una domanda, una frase o una parola chiave. L’applicazione ChatGPT permette di scegliere tra diversi personaggi, tra cui Clippy, Cortana, il Narratore di Windows e il logo di Windows.

Ogni personaggio ha una personalità e uno stile di dialogo diverso, che si adatta al contesto e al tono della conversazione. L’utente può interagire con i personaggi tramite la tastiera o il microfono, e ricevere risposte in forma di testo o di voce. L’obiettivo di ChatGPT è quello di offrire un’esperienza divertente e coinvolgente agli utenti di Windows 11, che possono chiedere ai personaggi informazioni, consigli, opinioni o semplicemente fare due chiacchiere.

I personaggi possono anche generare contenuti creativi, come poesie, storie, codice, canzoni o parodie di celebrità. ChatGPT non è una app ufficiale di Microsoft, ma è stata realizzata con il permesso dell’azienda, che ha apprezzato l’iniziativa degli sviluppatori. L’applicazione è disponibile gratuitamente sul Microsoft Store per i dispositivi con Windows 11, ed è compatibile con le diverse lingue supportate dal modello GPT-3. Clippy è stato uno dei primi esempi di assistente virtuale nella storia dell’informatica, ma anche uno dei più controversi.

Molti utenti lo hanno trovato fastidioso e invadente, tanto da essere rimosso da Microsoft nel 2001. Tuttavia, Clippy ha anche conquistato dei fan, che lo hanno considerato un simpatico mascotte. Con ChatGPT, Clippy ha l’occasione di riscattarsi e di mostrare il suo lato più umano e divertente.