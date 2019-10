Attenzione: scoperta app che danneggia lo smartphone e azzera il credito

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Ricordo bene Snaptube, per averla spesso vista sugli store non ufficiali per Android, e spesso recensita online: decisamente un'app estremamente popolare che, se non fosse stato per Upstream, avrebbe potuto fare danni ben peggiori. In questo caso, torna davvero utile il consiglio di affidarsi al Play Store di Android per scaricare le app: non sarà perfetto, ma di certo adotta più cautele di uno store di terze parti, spesso più permissivo per ottenere una maggiore partecipazione da parte degli sviluppatori