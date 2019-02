Attenzione: rinvenute applicazioni Android che rubavano le foto degli utenti e mostravano pubblicità invasive

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Gli scandali in cui Facebook e Google sono rimasti coinvolti confermano che iOS, ambiente chiuso, sembra essere maggiormente evitato da chi non serba intenzioni proprio limpide in merito ai dati degli utenti. Parimenti, anche l'episodio delle finte app migliora selfie dimostra che il Play Store di Android continua a non essere sicuro e che, anche volendo scaricare le app solo da fonti ufficiali, il pericolo per la propria sicurezza lo si corre sempre...