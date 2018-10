Attenzione: Instagram potrebbe cambiare modo di switchare tra i contenuti

Instagram, la celebre applicazione di photo-sharing del gruppo Facebook, è sempre stata nota per un particolare tipo di utilizzo che prevede la consultazione dei contenuti tramite il classico swipe verticale tra una foto e l’altra, cui tributare un commento, o un cuoricino (like) d’apprezzamento. Con l’arrivo delle Storie, però, le cose si sono un po’ complicate e, a quanto pare, Instagram starebbe studiando una soluzione proprio per “regolarizzare” l’esperienza d’uso della sua piattaforma.

La gustosa scoperta, relativa all’applicazione di recente passata sotto la gestione dell’aziendalista Adam Mosseri, è stata fatta dall’importante testata online TechCrunch, grazie ad un utente – tale Suprateek Bose – evidentemente coinvolto in un test (che avrebbe dovuto rimanere) riservato: questi, infatti, ha condiviso una schermata della sua app, nella quale era riportata una sorta di guida che esplicava, brevemente ma in modo chiaro, come sarebbe cambiato il modo di passare da un contenuto all’altro, su Instagram.

Secondo quando illustrato, la piattaforma di photo-sharing intenderebbe prendere ad esempio, nella consultazione dei contenuti, la procedura che viene usata nell’ambito delle Storie quando, per passare dall’una all’altra, si esegue un breve tap sullo schermo. La stessa cosa, quindi, si dovrebbe poter fare anche per passare da un contenuto – foto o video – all’altro, mettendo totalmente da parte l’esperienza dello swipe verticale e – anzi – rendendo al fine più coerente l’esperienza di fruizione di quel che di multimediale scorre sulle sue schermate.

Instagram è stata consultata, per un commento, da TechCrunch, e ha spiegato, come da prassi, che è solita condurre test su nuovi metodi per migliorare l’esperienza d’uso agli utenti: anche quello citato dalla rivista rientra in quest’ambito e, quindi, non è da intendersi come qualcosa cui gli sviluppatori stanno pensando in modo attivo.

Fuor di metafora, e lontano dal linguaggio diplomatico in questione, è chiaro che gli sviluppatori attenderanno i feedback del test per capire come procedere, se estendere e in modo globale tale funzionalità: in quel caso, il tutto avverrebbe con la consueta prassi dell’attivazione da server remoto.