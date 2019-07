Apple sta aggiornando alcuni vecchi iPhone ed iPad con iOS 9 e 10. Ecco tutti i dettagli

Quando si ha a che fare con un qualunque dispositivo mobile, sia che si tratti di uno smartphone o di un tablet, gli aggiornamenti del sistema operativo rivestono un’importanza fondamentale. Essi sono rivolti al miglioramento generale del sistema, alla riparazione di determinati bug più o meno gravi o, in determinati casi, aggiungono nuove funzionalità più o meno utili all’utente.

Di solito, tutti gli smartphone Android sono aggiornati per un minimo di 18 mesi mentre, per Apple, il supporto è più duraturo ed arriva ben oltre i due anni (ad esempio, iPad Air 2 è uscito nel 2014 ed otterrà l’aggiornamento al nuovo iPadOS). Il caso di cui parleremo in questo articolo è ben più raro, in quanto riguarda dispositivi molto più vecchi: Apple, infatti, avrebbe deciso di aggiornare anche questi.

Apple aggiorna due generazioni di iPhone e ben quattro di iPad

Stando a quanto emerso in via ufficiale, sembra che alcuni dispositivi dell’azienda di Cupertino otterranno alcuni importanti aggiornamenti. Nel dettaglio, gli aggiornamenti riguardano vecchi dispositivi fermi ad iOS 9 e 10, risolvono alcuni problemi legati al funzionamento del sistema GPS e colmano un potenziale problema correlato alla data e all’ora del sistema. Ecco i dispositivi che otterranno tale aggiornamento:

iPhone 5 e iPad (4°generazione) otterranno l’aggiornamento ad iOS 10.3.4

otterranno l’aggiornamento ad iOS 10.3.4 iPhone 4s, iPad mini (1°generazione), iPad 2 e iPad 3 otterranno l’aggiornamento ad iOS 9.3.6

Teniamo a precisare che i due aggiornamenti, sebbene abbiano un numero cumulativo differente, sono entrambi volti al perfezionamento delle stesse funzionalità senza aggiungere o togliere altro al sistema operativo.

Come installare i due pacchetti software rilasciati da Apple

Per installare questi aggiornamenti, non si deve seguire una procedura particolarmente differente da quanto si fa con i nuovi modelli. La via più semplice consiste nel recarsi nella sezione “Impostazioni”, poi in “Generali” ed infine in “Aggiornamento software“. Il dispositivo cercherà l’aggiornamento più adatto, e provvederà a scaricarlo ed installarlo.

In alternativa, potrete collegare l’iPhone o l’iPad ad un vostro computer e procedere all’aggiornamento via iTunes, seguendo le istruzioni visualizzate a video. Ricordiamo che, per precauzione, si consiglia di fare un opportuno backup su iCloud o iTunes dei dati personali presenti sul vostro dispositivo. Nel caso in cui occorrano problemi di qualunque natura, mediante tale processo non perderete alcuna informazione per voi importante.