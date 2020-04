Apple aggiorna Maps e mette in evidenza i luoghi di prima necessità

In questo particolare periodo, caratterizzato dalla pandemia da COVID-19, molti paesi in tutto il mondo stanno applicando diverse restrizioni alla libertà personale. Nel nostro paese, almeno alla data in cui si scrive questa notizia, è possibile uscire di casa esclusivamente per ragioni di prima necessità come fare la spesa, acquistare farmaci, assistere un parente anziano, ecc.

Se non si hanno particolari ragioni per spostarsi, quindi, bisogna tassativamente restare a casa. Per “facilitare” questo periodo di quarantena forzata, molte aziende stanno facendo la loro parte offrendo alcuni servizi gratuiti. Per fare un esempio, Apple ha aperto uno specifico sito web (ed un’applicazione) per diffondere suggerimenti ed informazioni varie proprio sul COVID-19. La novità del giorno, non a caso, riguarda sempre Apple e potrebbe essere interessante.

Apple rinnova l’ordine delle categorie su Maps, adeguandole all’emergenza

Come avrete facilmente intuito dal sottotitolo, la novità di cui vi stiamo parlando in questo articolo riguarda Apple Maps, l’applicazione delle mappe del colosso di Cupertino. Questa volta, però, la novità non riguarda una nuova funzionalità in corso di implementazione quanto, piuttosto, un aggiornamento utile ai fini dell’emergenza Coronavirus.

L’azienda di Cupertino, infatti, ha deciso di modificare l’ordine delle categorie su Apple Maps. Per chi non lo sapesse, una categoria su questo tipo di applicazione consente di identificare tutti quei luoghi che rispondono ad un determinato requisito. Ad esempio, la categoria “Ristoranti” permette di identificare tutti i locali che offrono un servizio di ristorazione.

Tornando a noi, l’ordine delle categorie su Apple Maps sarebbe stato modificato per far fronte all’attuale emergenza sanitaria. Se vi recate nell’elenco di tutte le categorie, ai primi posti potrete trovare “Farmacie“,”Alimentari“, “Ospedali“, e “Servizi di emergenza“: tutti servizi essenziali in questo periodo alquanto particolare. Ricordiamo, a titolo di completezza, che nessuna categoria è stata rimossa: quelle più “superflue” sono state spostate più in basso.

Qualora viveste negli USA, inoltre, potrebbe essere utile la categoria che identifica i ristoranti vicini che offrono un servizio a domicilio. Non è dato sapere, almeno per adesso, se tale categoria sia o meno attiva anche in altri paesi del mondo.