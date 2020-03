COVID-19: Apple pubblica un sito web (e un app) a scopo di informazione pubblica

In queste ultime settimane, la pandemia da COVID-19 sta attirando l’attenzione di tutto il mondo. Proprio perché si tratta di un virus completamente nuovo, è fondamentale essere a conoscenza di tutte le notizie che lo riguardano (ad esempio, è fondamentale conoscere gli ultimi progressi compiuti dalla medicina in tal senso). Inoltre, al fine di limitare al massimo il contagio, è molto importante conoscere tutte le regole di igiene e di convivenza pubblica.

Per rispondere ad entrambe le questioni, Apple avrebbe deciso di fare la sua parte agevolando l’informazione pubblica. Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, pare che sarebbero disponibili un sito web ed una app appositamente progettati. Vediamo subito tutti i dettagli emersi fin ora.

Il sito di Apple fornisce informazioni sul COVID-19

Come anticipato poco fa, sia il sito web che la relativa applicazione sono state rese pubbliche da Apple e, al suo interno, potrete trovare tutte le più recenti informazioni che riguardano il Coronavirus COVID-19. Nello specifico, la fonte di tutte le informazioni presenti è il CDC, il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie statunitense con la collaborazione della Task-force Coronavirus della Casa Bianca e del FEMA. Si tratta quindi di informazione certificata e che, di conseguenza, proviene dalle istituzioni.

Andando più nel dettaglio, il sito offre una sorta di FAQ condividendo le risposte alle domande più comunemente poste dagli utenti e queste riguardano i fattori di rischio, i sintomi e le eventuali precauzioni che possono limitare il rischio di contagio. A questo scopo è presente anche una particolare sezione che spiega il modo corretto di lavarsi le mani, come disinfettare le superfici e come verificare se si presentano uno o più sintomi della malattia.

Apple propone anche un test di screening per il COVID-19

Oltre ad una serie di informazioni sul COVID-19, l’azienda di Cupertino ha pubblicato anche uno specifico test di screening. Tutte le risposte fornite saranno trattate con la massima attenzione sulla questione della privacy garantendo, quindi, il massimo livello di sicurezza nei confronti dell’utente finale.

Purtroppo, almeno in questa fase iniziale, sia il sito che l’applicazione sono disponibili unicamente per gli utenti USA. Non è detto, però, che in futuro non vedremo mai una versione ‘europea’ di tale portale, ma per ora non ci sono notizie in merito. Vi consigliamo, infine, di mantenervi aggiornati sulla questione del Coronavirus: le informazioni sono all’ordine del giorno ed è bene essere sempre a conoscenza delle ultime novità.