Annunciate nuove funzioni per gli utenti del dating Tinder

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - La funzione messa in piedi da Tinder e Noonlight (ex SafeTrek) risponde a una precisa esigenza avvertita da chi usa servizi online che mettono in contatto perfetti conosciuti, tanto che qualcosa di simile è a disposizione anche di chi usa il noleggio di Uber. Ottima l'idea di verificare le foto, in un'epoca in cui filtri e deepfake regnano sovrani, ma mi lascia qualche perplessità - in ottica privacy - il sistema che vigila sulle chat, per evitare gli abusi verbali.