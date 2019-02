Android 10 Q: non ci sarà il tasto back per tornare indietro

Android è arrivato ufficialmente alla versione 9, chiamata Pie ma, come ogni software, anche per il robottino verde arriverà il momento di lasciare spazio alla versione successiva del sistema operativo più utilizzato e famoso al mondo. Il suo nome dovrebbe essere Android 10 Q e, tra le tante notizie che trapelano, ce n’è una in particolare che potrebbe creare qualche dubbio o domanda.

Con il passare dei giorni, è stato appreso, che molto probabilmente, sulla prossima versione di Android sparirà completamente il tasto back, che assomiglia ad una freccia rivolta a sinistra e consente di tornare indietro ai menu precedenti. Dunque, la prima domanda che gli utenti si sono posti è come si possa ritornare indietro, senza l’apposito tasto.

Android 10 Q: come si tornerà indietro senza il tasto back

Android 10 Q sarà un sistema operativo disponibile per dispositivi mobili, come smartphone e tablet, ma potrebbe anche arrivare su altri device. Nelle ultime settimane sono state tante le voci, ma una cosa è sicura: esiste già una primissima versione Beta, che non è installabile su nessun dispositivo e non è neanche utilizzabile nel quotidiano, in quanto non è una versione stabile.

Tuttavia, ci sono alcuni video in giro su internet che testimoniano la possibilità di poterla utilizzare, a puro scopo di curiosità. Con Android 9 Pie, quando uscì la beta, i tasti sullo smartphone divennero due, uno per tornare indietro e uno per tornare alla home. Su Android 10 Q, invece, mancherà anche quello back, lasciando solamente il tasto che presenta il simbolo di una casa e consente di tornare alla home del telefono.

Con l’unico tasto presente, però, sarà possibile gestire tutte le funzioni del telefono, in base al numero di volte e alla durata con cui lo si preme, in quanto svolgerebbe una funzione diversa: