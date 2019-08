Amazon Showroom: la nuova app di realtà aumentata per scegliere i mobili

Dopo il recente lancio del servizio “Personal Shopper” rivolto agli abbonati attenti alla moda e al look, la nuova nata in casa Amazon è un’applicazione che permetterà ai suoi clienti di acquistare mobili online con più facilità. Si tratta di “Amazon Showroom”, ossia un salotto virtuale dove i clienti potranno progettare la loro stanza ideale, scegliendone il colore delle pareti, il tipo di pavimento, i complementi d’arredo e i mobili.

Amazon Showroom permette di configurare una stanza virtuale nella quale posizionare le diverse tipologie di mobili che si prevede di acquistare, utilizzando il catalogo di mobili e complementi d’arredo disponibili su Amazon, inclusi quelli di marchio proprio: lo scorso febbraio, infatti, il gigante dell’e-commerce ha lanciato sul mercato italiano due suoi marchi di mobili, Movian e Alkove.

In vendita online non ci saranno solo mobili, ma anche quadri, tappeti, lampade; inoltre gli utenti potranno scegliere tra diverse opzioni di colore per le pareti e di tipologie di pavimenti per poter rendere la stanza virtuale il più possibile simile a quella reale che intendono arredare.

A questo punto dovranno solo selezionare il tipo di mobili che desiderano acquistare e scegliere tra i diversi modelli disponibili, con la possibilità di fare tutti i cambiamenti che si desiderano. Trovata la soluzione più soddisfacente, potranno aggiungere gli elementi scelti al carrello, oppure salvare la stanza virtuale creata per poter effettuare l’acquisto in un secondo momento. Si potrà anche scegliere di condividere il progetto con amici o parenti.

Quando si devono acquistare alcuni articoli è molto importante considerare quanto spazio occuperanno nella nostra casa, in particolar modo se si tratta di mobili: conoscere esattamente quale siano le loro dimensioni è fondamentale, così come anche sapere se si intona con l’arredamento già esistente nella propria casa. O, almeno fino, ad ora. Con questa nuova applicazione Amazon Showroom, potremo sapere esattamente l’ingombro di un prodotto prima di comprarlo.

La nuova applicazione sarà complementare all’app di Amazon di realtà aumentata lanciata nel 2017, AR View, che, utilizzando ARKit di Apple, visualizza articoli virtuali nell’ambiente che noi scegliamo, in modo da poterci fare un’idea più precisa di come staranno in casa nostra una volta che ci saranno stati recapitati. Amazon Showroom sarà disponibile a livello internazionale e in diverse lingue, sia sul web che come app sul proprio smartphone.