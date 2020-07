Amazon: novità per Prime Video, Music Unlimited, Fire TV e Alexa

Amazon, il colosso dell’e-commerce che ha consentito al magnate Jeff Bezos di riprendersi da un “doloroso” divorzio tornando ad essere l’uomo più ricco al mondo, con un patrimonio di 171.6 miliardi di dollari che lo pone al di sopra di Bill Gates, Bernard Arnault (Lvmh), e Mark Zuckerberg, ha annunciato diverse novità, che vanno a coinvolgere Prime Video, Alexa, Fire TV, e Amazon Music Unlimited.

La prima grande novità in salsa Amazon riguarda una funzione presente in molti altri servizi rivali che, finalmente, dopo molte richieste da parte dell’utenza, arriva (col roll-out attualmente in corso nell’app per Android/iOS, per Fire TV e tablet Fire) anche su Amazon Prime Video (servizio già beneficiato dalla messa a disposizione dell’app ufficiale per Windows 10): nello specifico, si tratta della facoltà di creare i profili utenti con ognuno dei quali beneficiato da una propria lista video, dai segnalibri sui contenuti da continuare a guardare, e da consigli specifici ricevuti in base ai propri gusti. All’interno della piattaforma multimediale di Seattle, sarà possibile creare sino a 6 profili, tra cui quello principale associato all’account Amazon, e altri 5 tra adulti (con annessa facoltà di impostare il Parental Control indicato per filtrare i contenuti sui dispositivi condivisi) e bambini (in quest’ultimo caso con consigli di contenuti visibili ai pargoli sotto i 12 anni di età e l’impossibilità a effettuare acquisti o noleggi sul Prime Video Store).

Non meno importante è la notizia secondo cui Amazon ha aggiornato l’applicazione Alexa destinata ad iOS, in modo che funzioni anche a mani libere. Rispetto a poco prima, quando nell’app era necessario toccare in basso un pulsante blu, ora – invece – avviata l’app (magari attraverso Siri) comparirà direttamente una linea blu nella parte inferiore, indicante il fatto che Alexa sia in ascolto (cosa che non avverrà a device bloccato o in background): da quel momento, sarà possibile usare le consuete espressioni per (tra le altre cose) richiedere lo streaming della musica, le previsioni del tempo, la creazione di liste di cose da fare, e poter controllare la domotica casalinga compatibile.

Anche Fire TV e Prime Music Unlimited sono stati omaggiati da apposite migliorie. Nel primo caso, la piattaforma che, già permetteva di accedere ai contenuti dei canali HBO o NBA League Pass, ed a quelli di Twitch e Pluto TV, all’interno della scheda Live, ora permette di fruire anche dei contenuti di Sling (streaming di canali TV a pagamento o free) e YouTube TV (richiedibili anche ad Alexa), con tanto di guida televisiva, senza dover aprire l’apposita app per guardare dei contenuti a cui magari si era abbonati.

Passando ad Amazon Music Unlimited, solitamente caratterizzato da un mese di prova gratuita, tale servizio, sino al 21 Luglio, permetterà di attivare una prova gratuita di ben 3 mesi, al termine della quale, salvo eventuali disdette, scatterà il consueto abbonamento mensile da 9.90 euro. Per beneficiare di questa promozione, è sufficiente essersi approcciati alla stessa per la prima volta, e non aver mai aderito alla consueta prova da 30 giorni.