World Psoriasis Day, una campagna per far conoscere la malattia

In occasione del World Psoriasis Day che si terrà come ogni anno il 29 Ottobre, a Bologna, sono state installate fotografie e vengono presentate performance di danza. A scendere in campo per l’iniziativa sono la Fondazione Corazza Onlus e l’Associazione collegata ad essa, ossia l’Apiafco; esse intendono avviare una campagna al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica verso questa patologia incoraggiando, inoltre, i pazienti a non nascondere i segni sul proprio corpo.

La mostra fotografica, che conta 15 scatti d’autore, sarà esposta dal 26 al 31 Ottobre a Bologna; le fotografie, scattate da 12 professionisti di fama internazionale, raccontano la malattia attraverso Carlotta, modella affascinante colpita proprio da psoriasi ma che ha deciso di non nascondere la sua pelle.

Lo scopo del nobile progetto è dimostrare che non bisogna temere la psoriasi: ad oggi, per merito dei progetti della ricerca, è possibile convivere con la malattia e, in alcuni casi, addirittura affrontarla e vincerla.

Il 27 Ottobre, giorno precedente al World Psoriasis Day, gli scatti d’autore presentati per l’occasione verranno trasformati in maxi installazioni ed esposte anche in altre principali città italiane come Milano, Roma, Torino e Napoli. Inoltre, a rendere più piacevole la giornata, sono state organizzate anche delle animazioni con dei flashmob nelle piazze più conosciute.

Stando a quanto spiega il Presidente della Fondazione Corazza, Valeria Corazza, l’obiettivo è specifico: “L’obiettivo è ‘scuotere’ gli animi e sensibilizzare su una patologia troppo spesso sottovalutata. Oggi rivolgendosi al dermatologo è possibile individuare il percorso di cura più idoneo“.

Inoltre, il Professor Piergiacomo Calzavara Pinton, Presidente della Società Italiana di Dermatologia, ci tiene a sottolineare l’importanza di non considerare la psoriasi una semplice malattia cutanea: alcuni studi, infatti, hanno dimostrato come il paziente affetto dalla patologia sia appesantito da altre condizioni mediche che coesistono. Stando a quanto affermato dallo specialista, quindi, le lesioni cutanee rappresenterebbero solamente la punta di un iceberg ben più importante. Le malattie che vanno a convivere con la psoriasi possono essere l’artropatia, le malattie infiammatorie croniche intestinali e oculari, i disturbi psicologici e le malattie cardiovascolari.