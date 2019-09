USA: ragazza diciottenne si ammala ai polmoni a causa della sigaretta elettronica

Negli Stati Uniti D’America e, precisamente negli Utah, una ragazza di diciotto anni si è ammalata ai polmoni a causa delle sigarette e, per questo motivo, è finita in coma per via di un gravissimo danno polmonare. La diagnosi è stata fatta e si è parlato di una polmonite eosinofila acuta e i medici hanno cominciato a fare delle dovute ipotesi riguardo alle cause che hanno portato a queste condizioni.

I medici hanno ritrovato nella sigaretta elettronica la causa di questa patologia in quanto la ragazza ha svappato per tre anni. La notizia è stata resa nota dal giornale Metro co Uk che ha rivelato l’identità della diciottenne, il cui nome è Maddie Nelson. La giovane donna ha cominciato a sentirsi male nel corso di quest’anno, ma ci sono stati dei peggioramenti nel mese di agosto che hanno aggravato la situazione.

Nel mese di agosto la diagnosi ufficiale

Maddie ha avvertito dei dolori alla schiena e al rene, sintomi che hanno fatto la diagnosi: la sigaretta elettronica è esplosa in tasca nel momento in cui la ragazza si trovava alla guida dell’automobile. L’auto della diciottenne ha preso fuoco e la studentessa è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove ha lottato tra la vita e la morte.

I medici hanno fatto il possibile per salvarle la vita, ma l’ossigeno dato alla paziente non ha ottenuto gli effetti sperati. Sono arrivate le parole della sorella Andrea che ha parlato di una situazione divenuta fatale, come dimostrato dalla radiografia che ha certificato gravi danni ai polmoni. I medici hanno deciso di metterla in coma nel momento in cui si trovata a lottare per restare in vita.

La sorella di Maddie ha continuato dicendo che nel mese di agosto è arrivata la diagnosi ufficiale dopo aver effettuato due broncoscopie e si è evidenziato che la ragazza ha sofferto di una polmonite eosinofila acuta. Maddie ha voluto condividere la propria storia sui social per invitare i ragazzi della sua età a smettere di usare la sigaretta elettronica.