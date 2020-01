Una recente ricerca rivela che seguire la propria squadra di calcio porterebbe molto stress e rischio cardiaco

All’interno del loro recentissimo studio, i ricercatori accademici dell’Università di Oxford, hanno controllato i livelli dell’ormone “cortisolo” nella saliva di 40 tifosi di calcio – prima dell’inizio, durante e dopo – ben 3 matches di Coppa del Mondo. Con questo studio sono stati trovati alti livelli dell’ormone cortisolo nei pazienti controllati dai ricercatori dell’Università di Oxford.

Ciò può essere molto deleterio, in quanto questo ormone porta all’aumento della pressione sanguigna e sforzi più frequenti da parte della pompa cardiaca durante le partita di soccer in questione. I ricercatori non hanno trovato alcuna differenza nei livelli di stress ed affaticamento tra uomini e donne durante il match, nonostante la teoria secondo la quale gli uomini sarebbero più legati alla squadra di calcio per la quale fanno il tifo.

I tifosi-pazienti che sono sostenitori “più occasionali” di un match calcistico o comunque sportivo in generale, sperimentano anche loro un certo livello di stress ed affaticamento, ma non in modo così estremo e drastico come i loro colleghi “ultras”. Prolungati livelli elevati dell’ormone cortisolo possono causare nell’organismo umano:

Restrizione dei vasi sanguigni Aumento della pressione sanguigna Danneggiamento di una pompa cardiaca già indebolita precedentemente Dare ai pazienti la sensazione che la loro vita è in pericolo o che sono sotto attacco fisico

Gli studi precedenti hanno dimostrato un incremento degli infarti tra i tifosi-pazienti nelle giornate con partite significative, sia che si tratti di un piccolo club o della squadra nazionale. Inoltre, è stato scoperto che in alcuni casi i tifosi usano strategie difensive, come l‘humor e gli abbracci, per ridurre lo stress, riportandolo così a livelli normali e controllabili.

Secondo i ricercatori dell’Università di Oxford, una possibile misura preventiva alla formazione dell’ormone cortisolo, potrebbe venire da parte delle squadre di soccer stesse, offrendo screening cardiaci o altre misure sanitarie preventive per i propri tifosi, i quali possono essere più soggetti ai rischi legati al sovraccarico da stress sportivo.