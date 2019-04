Una popolazione batterica intestinale equilibrata per alleviare i sintomi dell’autismo

Cosa ne pensa l’autore

Francesca Paola Scimenes - Penso che questo interessante studio possa essere utilizzato dalla medicina e dalla scienza per migliorare i sintomi tipici dell'autismo, magari non necessariamente attraverso il trapianto fecale, che può sembrare ancora una soluzione piuttosto estrema. Per esempio, si potrebbe anche pensare di testare l'effetto dell'assunzione di probiotici sui disturbi dello spettro autistico.