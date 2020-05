Una dieta con più fibre può allungare la vita dei pazienti diabetici

Un nuovo studio, condotto dai ricercatori dell’Università di Otago (Nuova Zelanda), commissionato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e pubblicato sulla rivista scientifica Plos Medicine, ha messo in evidenza che l’introduzione di più fibre nell’alimentazione dei pazienti diabetici può allungarne la vita.

Per giungere a questa conclusione, i ricercatori hanno preso in considerazione i dati di ben 8.300 individui adulti con diagnosi di diabete di tipo 1 o di tipo 2. I ricercatori hanno infatti visto che i pazienti dibaetici che consumano mediamente 35 grammi di fibre al giorno hanno un rischio ridotto del 35% di morire prima rispetto a quello che ne mangiano solo 19 grammi al giorno.

Secondo gli esperti quindi assumere circa 25-29 grammi di fibre può portare ad una riduzione del 16-24% dell’incidenza non solo del diabete di tipo 2, ma anche di patologie coronariche, ictus e cancro al colon. Questi risultati sarebbero inoltre ulteriormente confermati anche da altri 42 precedenti studi scientifici.

Secondo tali studi incrementare le fibre nella dieta quotidiana avrebbe effetti anche sulla gestione del glucosio nel sangue. In particolare, mangiare cereali intergrali meno processati sembra favorire non soltanto un controllo maggiore della glicemia nel sangue e quindi livelli più bassi di insulina nel sangue, ma anche un calo del peso corporeo.

Il Dott. Andrew Reynolds, autore principale dello studio e docente presso il National Heart Foundation Fellow of the Department of Medicine, ha dichiarato: “Provate differenti modi di incrementare l’assunzione di fibre […] prova a passare al pane o ai panini integrali. Prova il riso integrale, prova la pasta integrale, prova ad aggiungere mezza scatola di legumi ai pasti che hai già preparato. Oppure prova una verdura extra con il tuo pasto principale”.