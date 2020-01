Una colazione abbondante consente di dimagrire più velocemente

Potrà apparire come un paradosso, eppure secondo un recente studio le cui conclusioni sono state pubblicate sulla rivista School od Public Health, fare una prima colazione abbondante può aiutare a perdere peso.

Nel campione preso come riferimento dalla ricerca, interamente composto da soggetti con più di 30 anni di età, si è infatti dovuto rilevare che chi saltava la prima colazione, era anche più soggetto ad ingrassare rispetto a chi aveva l’abitudine di fare un pasto abbondante poco prima di iniziare la giornata.

Tuttavia, così come sottolineato dai ricercatori, affinché la colazione possa effettivamente contribuire a far dimagrire, è opportuno scegliere gli alimenti giusti. Che siano dolci o salati non ha molta importanza, ciò che invece diventa rilevante è evitare di eccedere con il sale e gli zuccheri. Questi ultimi, se assunti in quantità elevate, possono innalzare il livello di glicemia, facendo sopraggiungere lo stimolo della fame prima del previsto.

Una colazione eseguita a regola d’arte, deve quindi apportare il giusto livello di energie necessarie per affrontare al meglio le incombenze di un’intera giornata. Allo stesso tempo permette di non giungere affamati alla pausa pranzo, in quanto attiva anzitempo il metabolismo, fattore indispensabile per chi si è imposto di perdere qualche chilo.

È quindi sicuramente corretto assumere della frutta secca, mentre per assicurare il giusto livello di proteine si può portare a tavola uno yogurt senza zuccheri. I più golosi potranno anche concedersi 20 grammi di cioccolato fondente, purché contenga una percentuale di cacao non inferiore al 72%, fattore necessario per apportare il giusto livello di energie, migliorando al contempo anche l’umore. In altre parole se proprio ci si vuole concedere uno sfizio, meglio farlo la mattina: a cena si correrebbe il rischio di appesantirsi troppo prima di coricarsi, rendendo più gravosa la possibilità di smaltire le calorie in eccesso.