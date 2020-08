Ultimo aggiornamento Covid-19. 25.000.000 di contagi nel mondo. 300 positivi in Sardegna

In Italia, scende di poco il numero dei nuovi contagi nella giornata di ieri. Siamo a quota 1.444 nuovi casi con un decesso registrato. Si parla inoltre del fatto che i nuovi contagi, siano raddoppiati nell’arco di una settimana. Si è verificato inoltre un nuovo caso di focolaio nella regione Lombardia, nello specifico a Milano. Tutto è accaduto all’interno di una RSA adibita alla cura degli anziani. Ventuno di essi risultano infatti positivi insieme ad un OSS della struttura.

Dopo quello che è accaduto all’imprenditore Flavio Briatore ed alla Sardegna, Solinas afferma che la regione sarda non si trova per nessun motivo al centro di una seconda ondata di contagi da Coronavirus. Si è verificato inoltre un nuovo picco di contagi in tutta Europa, nello specifico in Germania, Francia e Spagna. Sono infatti oltre 700 i contagi verificatisi soltanto in Germania nelle ultime 24 ore.

Come misura di contrasto alla diffusione sempre maggiore di casi di Covid-19 in Sardegna, a Sassari è stato imposto di utilizzare 24 ore su 24, le mascherine chirurgiche sul volto sia all’interno dei locali pubblici sia all’aperto. Aumenta inoltre il numero dei tamponi che è stato effettuato nella giornata di ieri, numero che raggiunge un nuovo record storico in Italia.

Negli USA la situazione non è certo migliore. Eclatante è stato il ritrovamento di oltre 1000 studenti positivi al virus Covid-19 all’interno dell’università dell’Alabama, dopo soltanto la prima settimana di lezioni. Gli USA infatti, continuano ad essere il paese con maggior numero di contagi. Parliamo infatti di quasi 6.000.000 di cotagiati dall’inizio della pandemia di Coronavirus nel mondo.

Secondo gli esperti come il professor Harari, che lavora a Milano, tutto ciò che sta accadendo in questo momento e l’aumento enorme di contagi che stiamo vedendo quotidianamente è dovuto al fatto che durante l’estate, le persone sono tornate a viaggiare a causa delle ferie estive ed i contagi sono quindi aumentati di un numero enorme. Inoltre, evidenzia il professore, c’è stata una diminuzione notevole dell’attenzione delle persone nei confronti del virus. Persone che non hanno rispettato le norme dettate in precedenza dal governo.