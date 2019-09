Tumori: Paola Ferrari posta una foto con i segni della sua malattia

Paola Ferrari è stata protagonista di un’intervista dove ha parlato della sua malattia, sottolineando l’importanza di fare la prevenzione. Queste sono le dichiarazioni della giornalista che ha svelato il modo in cui ha scoperto di avere un tumore: “Pensavo di avere un brufolino, prevenzione sempre”.

La giornalista sportiva ha fatto un bellissimo post sulla sua pagina di Instagram, dove ha mostrato i segni dovuti alla malattia. In precedenza la Ferrari aveva già posto l’accento sul tumore della pelle, dal quale è stata colpita e ha voluto condividere un’immagine che dimostra l’importanza di fare la prevenzione.

Le parole della giornalista sportiva

Paola Ferrari ha parlato della sua situazione spiegando che pensava si trattasse di un brufoletto. Successivamente la giornalista ha effettuato dei controlli specifici, ed è venuta a conoscenza di avere qualcosa di più grave.

La Ferrari ha fatto notare l’importanza della prevenzione che le ha consentito di individuare nel tempo dovuto la malattia per salvarsi la vita. Sui social, in particolare sulla sua pagina di Instagram, Paola Ferrari ha voluto lanciare un messaggio che sottolinea la necessità di fare prevenzione attraverso un post che non lascia alcun dubbio.

Queste sono le parole della giornalista: “Oggi sono stata invitata a Porta A Porta per parlare di tumore e prevenzione, purtroppo non posso esserci”. Ha concluso dicendo: “Grazie a tutti e non dimenticate mai che la prevenzione salva la vita”. Paola Ferrari ha una storia importante all’interno della Rai e i suoi esordi risalgono alla fine degli anni settanta, quando era a “Portobello” al fianco di Enzo Tortora. Dal 1988 ha avuto inizio la sua carriera di giornalista sportiva e successivamente è stata alla guida di “90° Minuto”.