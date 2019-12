Traumi: le marionette possono davvero risolverli?

Raven Kaliana ha alle spalle una storia fatta di incubi e di mostri. Fin da bambina è stata vittima di un traffico per sfruttamento sessuale di minori da parte dei suoi stessi genitori. Grazie al supporto di aluni insegnanti, Raven è riuscita a farsi forza e a continuare con i suoi studi. Adesso, dopo anni di sofferenze, lavora come burattinaia ed ha deciso di voler utilizzare la sua arte come un messaggio di speranza verso tutti coloro che stanno attraversando o hanno vissuto un momento di grande dolore: guarire è possibile.

Dopo la laurea, Raven si è trasferita immediatamente a San Francisco, è riuscita a trovare lavoro per una compagnia chiamata Folkmanis Puppetry. Questo impiego le ha permesso di lavorare direttamente con le marionette ed è così che è nata l’idea di provare a raccontare la propria storia attraverso di loro.

Come afferma lei stessa, le marionette possono essere un mezzo fantastico per parlare di cose difficili, infatti sono in grado di dare la possibilità ad ognuno di osservare il proprio dolore dall’esterno attraverso simboli e metafore.

Nel 2008 quindi ha deciso di mettere in piedi uno spettacolo intitolato “Hoorray for Hollywood” che parlava della sua terribile esperienza da bambina. Lo spettacolo aveva l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei presenti rispetto al traffico di persone e fare in modo di cercare insieme una soluzione al problema.

Ora, Raven Kaliana lavora in una piccola organizzazione chiamata Outspiral che, attraverso la creazione di spettacoli con le marionette, ha come scopo non solo il supporto e la sensibilizzazione rispetto a questo tema ma anche il tentativo di aiutare coloro che hanno vissuto sulla propria pelle le conseguenze di un trauma così distruttivo come quello di Raven.

Ma ciò non è applicabile solo ad un fenomeno puramente individuabile, ma anche a fenomeni di massa: nel 2017 in Porto Rico vi è stato un uragano terribile, che ha portato in tutti un forte senso di isolamento. Raven ha creato per gli abitanti uno spettacolo chiamato “Love vs Trauma”, con la speranza di aiutarli e comunicare loro che si può sempre tornare a condurre una vita felice.