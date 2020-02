Torna la sifilide, troppe app per incontri

Cosa ne pensa l’autore

Laura Filippi - Spesso si parla di come l'argomento sesso sia cambiato di generazione in generazione e di come molti tabù siano stati abbattuti dagli anni che passano. Sicuramente la ricerca a portata di mano, con la tecnologia onnipresente, ha aumentato esponenzialmente le occasioni per avere rapporti sessuali e di conseguenza, purtroppo, anche per i contagi da malattie sessualmente trasmissibili.