Telemedicina, cos’è lo strumento di diagnosi che piace tanto agli italiani

La telemedicina sta riscontrando sempre più successi tra gli ultilizzatori italiani, soprattutto nel campo delle malattie endocrinologiche, le quali colpiscono circa una persona su sei.

Durante il diciottesimo Congresso Nazionale dell’Associazione Medici Endocrinologi (Ame), che si svolge a Roma nei giorni che vanno dal 7 al 10 Novembre, si è parlato proprio di telemedicina, presentando i dati emersi dai progetti Ambulatorio Virtuale ed Endowiki. Le due iniziative contano migliaia di pazienti e permettono già ad essi di tirare le prime somme riguardanti la patologia che li interessa.

Secondo i primi dati, è emerso che la maggior parte degli utenti è di sesso femminile e vive in un centro urbano; la parola che vanta maggiori ricerche, inoltre, sarebbe “menopausa“: essa verrebbe cliccata sia su Endowiki che su Google.

L’ Ambulatorio Virtuale è un progetto che è stato realizzato a seguito di una collaborazione tra l’Ame e Welcomedicine ; esso consiste in una piattaforma dedicata alla telemedicina, la quale offre una serie di servizi gratuiti agli utenti che si registrano, tra cui la televisita . La piattaforma, che è stata attivata nel giugno scorso, conta già 6000 utenti ai quali sono stati effettuati circa 20.000 consulti medici.

Vincenzo Toscano, past president dell’Associazione spiega: “Facciamo un esempio, se è domenica e all’improvviso mi accorgo di essere andato in iperglicemia, non riesco a raggiungere il mio medico curante, una soluzione efficace e veloce è l’ambulatorio virtuale. Allora scrivo sottolineando l’urgenza e avrò la risposta di un endocrinologo accreditato in giornata. E’ un servizio importante, veloce e per questo i pazienti lo trovano soddisfacente“.

Il medico, inoltre, ci tiene a sottolineare l’importanza dell’informazione corretta, spiegando l’idea di Endowiki: tale enciclopedia, a differenza del web generico, non fornisce informazioni generiche nè fuovianti, ma offre indicazioni certificate e valutate secondo le ultime ricerche mediche.