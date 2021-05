I morti ufficiali per Covid-19 potrebbero essere il triplo di quelli conteggiati. Lo ha affermato l‘Organizzazione mondiale della Sanità, che ha mostrato i dati di uno studio realizzato in questi mesi. La pandemia, infatti, per l’Oms ha avuto un impatto devastante anche sulle strutture ospedaliere, per questo nel calcolo sono stati inseriti anche i decessi causati indirettamente dal Covid, questo perché in molti Paesi del mondo mancano strutture ospedaliere.

Ufficialmente ad oggi si contano oltre 165 milioni di contagi e oltre 3 milioni di morti a causa del Sars-CoV-2. Queste stime però dovrebbero essere riviste al rialzo. Se ciò corrisponderesse al vero si parlerebbe di cifre comprese tra i 6 e gli 8 milioni di morti in tutto il mondo a causa del Covid-19. Una vera ecatombe. C’è da ricordare, infatti, che molti dei decessi, soprattutto nella prima parte della pandemia, non sono stati conteggiati, questo perché molte persone sarebbero decedute a casa e non in ospedale. In molti hanno perso la vita per altre malattie in quanto non potevano essere curati a causa della saturazione dei nosocomi.

Samira Asma: “Numeri sono sottostimati”

“I numeri sono sottostimati, quindi penso che si posa dire che una cifra tra i 6 gli 8 milioni di morti covid potrebbe essere una stima più esatta” – queste sono le parole di Samira Asma vice direttore generale dell’Oms e responsabile per le statistiche sanitarie. L’esperta ha spiegato che lo studio è stato realizzato a partire dallo scorso anno.

Asma ha parlato con i giornalisti durante un briefing dell’agenzia Onu, che quasi settimanalmente tiene una riunione per informare la popolazione sull’andamento della pandemia. Probabilmente l’attuale cifra riflette la sottostima di morti per Covid che molte nazioni hanno prodotto.

Uno dei fattori determinanti che non avrebbe impedito tutti questi decessi, è la mancanza di test, soprattutto durante la prima parte dell’epidemia, cha ha colto di sorpresa tutto il mondo. La notizia in questione, ripresa dai media di tutto il mondo, sta scatenando numerose reazioni all’interno dell’opinione pubblica.