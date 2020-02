Sindrome di Asperger e Adhd: solo il 20% si cura

Cosa ne pensa l’autore

Laura Filippi - Il convegno in atto a Milano in questi giorni tratta un tema tanto delicato quanto importante: purtroppo, infatti, non è raro che le diagnosi di tali Sindromi tendano ad arrivare con molti anni di ritardo. La speranza è che, anche per merito delle informazioni divulgate dagli specialisti, si arrivi ad accorciare i tempi e migliorare lo stile di vita dei pazienti che ne soffrono.