Sanità, un tumore su tre scoperto per caso

Cosa ne pensa l’autore

Laura Filippi - I risultati ottenuti attraverso questo nuovo progetto affiancano i dati allarmanti rappresentati dal fatto che un tumore su tre viene scoperto per caso, alla felice notizia che l'Italia vanta il più alto tasso di sopravvivenza ai tumori in tutto il continente Europeo. Certamente, comunque, andrebbero implementati i servizi di informazione in merito alle novità in campo oncologico.