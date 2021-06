Russia, si lavora al vaccino anti Covid in formato chewing gum

Un team di ricerca militare russo sta sviluppando un nuovo vaccino masticabile contro il Covid-19. Ad annunciarlo sono stati i media di Mosca, aggiungendo che al pari di un chewing gum, sarà sufficiente masticare il preparato per ottenere l’immunità al virus. A confermare la notizia è stato Sergei Borisevich, presidente del 48esimo Istituto Centrale di Ricerca che fa capo al Ministero della Difesa e che lo scorso anno ha partecipato alla realizzazione del vaccino Sputnik V.

Al pari di quest’ultimo preparato, anche il nuovo vaccino in formato masticabile sarà a vettore virale, la stessa tecnologia utilizzata per i più noti AstraZeneca e Johnson & Johnson. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli. Si è solo a conoscenza che si tratterà di un vaccino mucosale che verrà somministrato per via orale attraverso delle pastiglie da masticare.

Essendo ancora in fase di studio, non è però noto quali siano i risultati raggiunti e quando potrà essere messo in commercio. Stando alle prime indiscrezioni, anch’esso prevede due dosi che dovranno essere corrisposte a 21 giorni di distanza una dall’altra. Ad ogni modo, se una volta ultimato dovesse essere dimostrata la sua efficacia, non è da escludere che in futuro potrà essere venduto anche sul mercato europeo e quindi anche in Italia.

Al momento lo Sputnik V non ha ottenuto l’ok da parte dell’Ema, che ha deciso di rimandare la possibile approvazione a data da destinarsi, presumibilmente a settembre o nella peggiore delle ipotesi a dicembre 2021. Per quanto riguarda invece gli Stati Uniti, sull’altra sponda dell’Atlantico hanno deciso di snobbare il centro di ricerca russo e di conseguenza anche il suo operato è finito nel mirino della autorità.

Alla base del blocco ci sarebbe il sospetto che all’interno vengano sviluppate armi biologiche e siano state condotte sperimentazioni umane non etiche. Di conseguenza l’istituto è stato iscritto in una lista nera al cui interno sono presenti tutti gli enti con in quali non è possibile fare affari o ottenere licenze commerciali e di sviluppo.