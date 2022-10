Quale è l’età giusta per fare un figlio? Tra i 35 e i 49 anni, lo rivela uno studio

Ascolta questo articolo

Come si sa tutti noi amiamo in qualche modo mettere su famiglia. Lo sa bene chi non è ancora sposato e sta pensando di fare il grande passo, ma anche chi è fidanzato. Questi ultimi anche se non sono sposati a volte sentono il bisogno di allargare la propria famiglia e mettere comunque su famiglia facendo figli. Un figlio, oltre che essere il frutto dell’amore tra due partner, è anche una grossissima responsabilità, per questo secondo uno studio c’è un’età adatta per poter avere un figlio.

Lo dimostra uno studio condotto da Mikko Myrskylä della London School of Economics e Rachel Margolis della Canada’s Western University, che rivela appunto come ci sia un’età giusta in cui avere figli. Questa è compresa tra i 35 e 40 anni, un periodo della vita nel quale la coppia ha raggiunto la sua stabilità economica ed il benessere necessari affinchè il bimbo possa crescere tranquillamente.

I motivi degli esperti

Secondo gli esperti in questione, quindi, bisogna fare un figlio nel momento in cui si è raggiunto la propria stabilità economica , il che porta anche ad un maggiore benessere all’interno della coppia. Insomma, da quanto emerge dallo studio, per fare un figlio bisogna aspettare un pò fino a quando non ci si sente sicuri.

Inoltre tra i 35 e i 49 anni la coppia sarebbe pronta a prendersi questa responsabilità, visto che si è potuto avere modo di vedere come le coppie tra i 18 e i 22 anni vedono diminuire la propria felicità nel momento in cui diventano genitori. Le coppie di età compresa tra 23 e 24 anni tendono invece perdere l’entusiasmo dopo i primi anni di vita del piccolo.

Inoltre, se si fa un figlio tra i 35 e 49 anni si tenderebbe ad aumentare il livello di benessere dopo l’arrivo del secondo bebè. Gli studiosi hanno condotto questa ricerca su coppie tedesche e britanniche di diverse fasce d’età che hanno deciso di avere un figlio, ed è appunto emerso che l’età giusta per avere un figlio è quella su indicata.